بەكتەنوۆ الاكول جاعالاۋىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ اباي وبلىسىنىڭ تۋريستىك الەۋەتىن دامىتۋ جونىندەگى پرەزيدەنت تاپسىرماسىنىڭ ورىندالۋ بارىسىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ اباي وبلىسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا سەمەي قالاسى اكىمشىلىك ىسكەرلىك ورتالىعىن دامىتۋ جوبالارىمەن جانە الاكول جاعالاۋىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىمەن تانىستى. ۇسىنىلعان قۇجاتتار مەملەكەت باسشىسى باستاماسىمەن اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعىنا ارنالعان «ابايعا قۇرمەت» رەسپۋبليكالىق اكسياسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
پرەمەر-مينيسترگە زاماناۋي تۋريستىك-رەكرەاتسيالىق ايماق قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان الاكول جاعالاۋىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارى تانىستىرىلدى.
وبلىس اكىمى بەرىك ءۋالي ءوڭىردىڭ تۋريزم سالاسىن دامىتۋ اياسىندا 2029-جىلعا دەيىن 49 جوبانى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن، 2025-جىلى الاكول جاعالاۋىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا 1 ميلليارد تەڭگە بولىنگەنىن، بۇل قاراجات جاعالاۋدى نىعايتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە، اباتتاندىرۋ مەن كوشەلەردى جوندەۋگە باعىتتالعانىن ايتتى. 2026-جىلى بۇل ماقساتتارعا 10 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن. بۇل قاراجات ينجەنەرلىك جانە كولىك ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا، سونداي-اق سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋگە، ونىڭ ىشىندە بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىن جانە ورنىقتى موبيلدى ينتەرنەت-قامتۋدى ەنگىزۋگە باعىتتالادى.
تۋريستىك ايماقتى ودان ءارى دامىتۋ ماقساتىندا ونىڭ اۋماعىن 300 دەن 3 مىڭ گەكتارعا دەيىن ۇلعايتۋ جانە وتكىزۋ قابىلەتىن تاۋلىگىنە 75 مىڭ تۋريسكە دەيىن ارتتىرۋ كوزدەلگەن كەشەندى جوسپاردى تۇزەتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. تۇزەتۋلەر بيىلعى قىركۇيەك ايىنا دەيىن اياقتالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. سونداي-اق ەلەكتر جەلىلەرىن، سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ جۇيەلەرىن، كولىك جانە كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىم نىساندارىن سالۋ جوبالارى قامتىلعان.
2025-جىلى وبلىستا تۋريزمدى دامىتۋ بويىنشا جالپى سوماسى 8,9 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 4 جوبا جۇزەگە اسىرىلدى.
پرەمەر-مينيستر الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋدى، تۋريزمدى دامىتۋدى جانە ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىقتى ارتتىرۋدى قوسا العاندا، وبلىستى كەشەندى دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
جالپى العاندا، رەسپۋبليكا بويىنشا تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدار، ونىڭ ىشىندە كەلۋشىلەردى ورنالاستىرۋ نىساندارىن جاڭعىرتۋ جانە كولىككە قولجەتىمدىلىكتى جاقسارتۋ قارقىندى دامىپ كەلەدى. قابىلدانىپ جاتقان شارالاردىڭ ارقاسىندا 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا سالا ءوسىم كورسەتىپ وتىر، ماسەلەن، ىشكى تۋريستەر سانى 9,1 دەن 10,1 ميلليونعا دەيىن، شەتەلدىك تۋريستەر سانى 1,3 تەن 1,4 ميلليونعا دەيىن ۇلعايدى. كەلۋشىلەردى ورنالاستىرۋ نىساندارىنىڭ كىرىستەرى 350,6 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى، ال ينۆەستيتسيالار كولەمى %32,6 عا ءوسىپ، 1,26 تريلليون تەڭگەگە جەتتى.
وسى رەتتە سەمەي قالاسىندا اكىمشىلىك ىسكەرلىك ورتالىعى (ءا ى و) جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ كوزدەلگەن. اۋماقتىڭ جالپى اۋدانى 1 مىڭ گەكتاردان اسادى. جوبا اياسىندا الەۋمەتتىك جانە ىسكەرلىك ينفراقۇرىلىمى دامىعان جاڭا زاماناۋي تۇرعىن ءۇي اۋدانىن قۇرۋ جوسپارلانۋدا. 2026-2029-جىلدار ارالىعىندا جالپى اۋدانى 3 ميلليون شارشى مەتردەن اساتىن 75 مىڭ ادامعا ارنالعان تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىن، سونداي-اق 17 مەكتەپ پەن بالاباقشانى قوسا العاندا، 40 تان استام الەۋمەتتىك، كوممەرتسيالىق جانە اكىمشىلىك ماقساتتاعى نىسانداردى سالۋ قاراستىرىلعان.
ولجاس بەكتەنوۆ قالا قۇرىلىسىنا قاتىستى شەشىمدەردىڭ ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ جانە وبلىس اكىمدىگى تاراپىنان كەشەندى جوسپاردى جۇزەگە اسىرۋدى ءتيىمدى ۇيلەستىرۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەلىك بەكتەنوۆ اباي وبلىسىنداعى «سەمەي ورمانى» رەزەرۆاتىندا ورتكە قارسى سيفرلىق جۇيەنى تەكسەرگەن ەدى.