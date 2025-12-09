بەكتەنوۆ اكىمدەرگە اۆتوماتتاندىرىلعان ولشەۋ ستانسيالارىن ورناتۋدى جەدەلدەتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - ءوڭىر اكىمدىكتەرى 2026 -جىلعى 1- شىلدەگە دەيىن جەرگىلىكتى جولداردى تولىق پاسپورتتاۋدى اياقتاۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- اۆتوموبيل جولدارىن نورماتيۆتىك جاعدايدا كۇتىپ- ۇستاۋ ءۇشىن اۆتوجول جوبالارىن ىسكە اسىرۋدىڭ سيفرلىق مونيتورينگىن قامتاماسىز ەتۋ كەرەك. ءوڭىر اكىمدىكتەرى 2026 -جىلعى 1- شىلدەگە دەيىن جەرگىلىكتى جولداردى تولىق پاسپورتتاۋدى اياقتاسىن. سونداي-اق اۆتوماتتاندىرىلعان ولشەۋ ستانتسيالارىن ورناتۋدى جەدەلدەتسىن. ىسكە قوسىلاتىن «ە جولدار» جۇيەسى جولداردىڭ جاعدايىن ەسەپكە الۋ، اقاۋلاردى تىركەۋ جانە جۇمىستاردىڭ ورىندالۋىن ونلاين-رەجيمدە باقىلاۋ قۇرالى بولۋعا ءتيىس، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر- مينيستر اۋە جولدارى ارقىلى وتەتىن جۇك تاسىمالى سالاسىندا حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس ەلەكتروندىق قۇجات اينالىمىنا كوشۋدى جەدەلدەتۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋدارتتى.
- بۇل دەرەكتەردى وڭدەۋ جىلدامدىعىن ارتتىرىپ، بيزنەس پەن شەتەلدىك سەرىكتەستەردىڭ تاراپىنان سەنىم مەن اشىقتىق دەڭگەيىن جوعارىلاتادى. كولىك مينيسترلىگىنە قارجى جانە اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىكتەرىمەن بىرلەسىپ، 2026 -جىلدىڭ 1- ناۋرىزىنا دەيىن «e-Freight» اقپاراتتىق جۇيەسىمەن كەشەندى ينتەگراتسيانى اياقتاۋدى تاپسىرامىن. اتالعان شارا يمپورتتىق جانە ەكسپورتتىق دەكلاراتسيالار، سونداي-اق ۆەتەريناريالىق جانە فيتوسانيتاريالىق سەرتيفيكاتتار بويىنشا دەرەكتەردىڭ اۆتوماتتى تۇردە بەرىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.