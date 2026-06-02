ەڭبەك ينسپەكتورىنىڭ وكىلەتتىگى كۇشەيتىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەكتى قورعاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءبىرىڭعاي وقۋ-ادىستەمەلىك ورتالىق قۇرىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى جانە ەڭبەكتى قورعاۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ ماقساتىندا كادرلاردى دايارلاۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان شارالار كەشەنىن ىسكە اسىرۋ ەسكەرىلگەن. نورماتيۆتىك جەتىلدىرۋ شەڭبەرىندە 321 مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكتورىنىڭ وكىلەتتىگى مەن فۋنكتسيونالىن كۇشەيتۋ جوسپارلاندى. كاسىپورىنداردا تىكەلەي قوعامدىق باقىلاۋدى جۇزەگە اسىراتىن ەڭبەكتى قورعاۋ جونىندەگى 16 مىڭنان استام تەحنيكالىق ينسپەكتورلاردىڭ قىزمەتى جەتىلدىرىلەدى،- دەدى ا. ەرتايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وندىرىستىك كەڭەستەردىڭ قىزمەت مەحانيزمدەرىن جەتىلدىرۋ جانە جۇمىسكەرلەردىڭ قاۋىپسىز ەڭبەك جاعدايلارىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىنە قاتىسۋىن كەڭەيتۋ ارقىلى 18 مىڭ وندىرىستىك كەڭەستىڭ جۇمىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى.
- كادر دايارلاۋدىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى جانە ەڭبەكتى قورعاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءبىرىڭعاي وقۋ-ادىستەمەلىك ورتالىق قۇرۋ كوزدەلگەن. ەڭبەكتى قورعاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وقىتۋ مەن ءبىلىمدى تەكسەرۋ راسىمدەرىنىڭ اراجىگىن اجىراتۋ جوسپارلاندى. بۇل جۇمىسكەرلەردىڭ دايىندىق دەڭگەيىن باعالاۋدىڭ وبەكتيۆتىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. پروتسەستەردى سيفرلاندىرۋ اياسىندا ءبىرىڭعاي سيفرلىق جۇيەگە ءبىلىمدى پروكتورينگتىك ونلاين-تەكسەرۋ مەحانيزمىن، سونداي-اق تەكسەرۋ ناتيجەلەرىن اپەللياتسيالىق قاراۋ ءراسىمىن ەنگىزۋ كوزدەلىپ وتىر. وقىتۋ ۇيىمدارى جانە ءبىرىڭعاي سيفرلىق جۇيەدە وقۋدان وتكەنى تۋرالى سەرتيفيكاتتاردى تىركەۋ قامتاماسىز ەتىلەدى. بۇل وقىتۋ پروتسەستەرىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا، دايارلاۋ ساپاسىن باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋگە جانە جالعان قۇجاتتاردى بەرۋ جاعدايلارىن جويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،-دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، اسقاربەك ەرتايەۆ 480 مىڭعا جۋىق ادام ەڭبەك جاعدايلارى زياندى جانە قاۋىپتى جۇمىستاردا ىستەيتىنىن ايتتى.