ەڭبەك مينيسترلىگى الەۋمەتتىك قىزمەتتەرگە باقىلاۋدى كۇشەيتپەك
استانا. KAZINFORM - ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىندە مينيستر اسقاربەك ەرتايەۆتىڭ توراعالىعىمەن اپپاراتتىق كەڭەس ءوتتى.
قاتىسۋشىلار ارناۋلى الەۋمەتتىك قىزمەتتەردى (بۇدان ءارى - ءا ا ق) ، سونداي-اق زياندى جانە ءقاۋىپتى ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتارعا تولەمدەر تاعايىنداۋ ماسەلەلەرىن قارادى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
بۇگىنگى تاڭدا ەلىمىزدە ءا ا ق- ءتى 608 ليتسەنزيالانعان ۇيىم، ونىڭ ىشىندە 161 ۇەۇ ۇسىناتىنى اتاپ ءوتىلدى. ولاردىڭ قىزمەتىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ، ەسەپكە الۋدى اۆتوماتتاندىرۋ جانە جالعان مالىمەتتەر قوسۋ تاۋەكەلدەرىن بولدىرماۋ ماقساتىندا ەحاقم مەن قر قارجى مينيسترلىگىنىڭ دەرەكقورلارىن بىرىكتىرۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا باستالدى.
زياندى جاعدايلاردا جۇمىس ىستەيتىن جۇمىسكەرلەردى الەۋمەتتىك قولداۋ بولىگىندە ۆەدومستۆو ق ر الەۋمەتتىك كودەكسىنە تۇزەتۋلەردى ىلگەرىلەتۋ بويىنشا جوسپار- كەستە ازىرلەدى. سونىمەن قاتار ەڭبەك زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ شەڭبەرىندە تاۋەكەل دارەجەسىن باعالاۋ كريتەرييلەرى مەن تەكسەرۋ پاراقتارى وزەكتەندىرىلمەك.
كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا مينيستر اۋماقتىق دەپارتامەنتتەر مەن بەيىندى كوميتەتتەرگە حالىققا ارناۋلى الەۋمەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋدىڭ ۇزدىكسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى. بۇدان بولەك، بەيىندى اقپاراتتىق جۇيەلەردى پىسىقتاۋ، ورىنداۋشىلىق تارتىپكە باقىلاۋدى كۇشەيتۋ جانە ازىرلەنگەن زاڭنامالىق تۇزەتۋلەردىڭ ۋاقتىلى ىلگەرىلەتىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرمالار بەرىلدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا ومىرلىك قيىن جاعدايدا قالعان ادامدارعا قولداۋ كورسەتۋ ەرەجەلەرى جاڭارتىلعانىن جازدىق.