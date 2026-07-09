ەڭبەك كىتاپشاسىندا قاتە كەتسە، ەڭبەك ءوتىلىن قالاي راستاۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك كىتاپشاسىندا قاتە كەتسە، ءمور باسىلماسا نەمەسە كەيبىر مالىمەتتەر دۇرىس تولتىرىلماسا، ەڭبەك ءوتىلىن ارحيۆ انىقتاماسى نەمەسە سوت ارقىلى راستاۋعا بولادى.
بۇل تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ استانا قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى اسقار ايماعامبەتوۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 1998-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنا دەيىنگى ەڭبەك ءوتىلى زەينەتاقى تاعايىنداۋ كەزىندە ەڭبەك كىتاپشاسى ارقىلى ەسەپكە الىنادى. سونداي-اق بازالىق زەينەتاقىنى ەسەپتەگەندە مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى اۋدارىلعان كەزەڭدەر دە ەسكەرىلەدى.
- ەگەر ەڭبەك كىتاپشاسىندا قاتە كەتسە، تۇزەتۋ بولسا نەمەسە قاجەتتى جازبالار بولماسا، ازامات ەڭبەك ءوتىلىن باسقا قۇجاتتارمەن راستاۋى كەرەك، - دەدى اسقار ايماعامبەتوۆ.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، ەڭبەك كىتاپشاسىن تولتىرۋ كەزىندە كادر قىزمەتكەرلەرى قاتەلەسىپ كەتۋى مۇمكىن. مىسالى، بۇيرىقتىڭ ءنومىرى نەمەسە كۇنى جازىلماي قالادى، ۇيىمنىڭ ءمورى قويىلمايدى نەمەسە ءمور انىق باسىلمايدى.
مۇنداي جاعدايدا ەڭبەك ءوتىلىن ارحيۆتەن الىنعان انىقتامامەن راستاۋعا بولادى. ال ەگەر قۇجاتتاعى قاتەلەردى باسقا جولمەن دالەلدەۋ مۇمكىن بولماسا، ەڭبەك ءوتىلى سوت ارقىلى انىقتالادى.
سونداي-اق قازاقستاندا قاعاز ەڭبەك كىتاپشالارىنان بىرتىندەپ باس تارتىپ، ەڭبەك قىزمەتىنىڭ ەسەبىن تولىقتاي سيفرلىق فورماتقا كوشىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇعان دەيىن استانادا زەينەتاقى مەن جاردەماقىنى راسىمدەۋ جەڭىلدەگەنى جونىندە جازدىق.