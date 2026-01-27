ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:43, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - اسقاربەك ەرتايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі тағайындалды
    Фото: Үкімет

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن اسقاربەك ەرتايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.

    1977-جىلى اقتوبە قالاسىندا تۋعان. ق. جۇبانوۆ اتىنداعى اقتوبە مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، «نۇر» اقتوبە مەنەندجمەنت، بيزنەس جانە قۇقىق ينستيتۋتىن بىتىرگەن.

    ەڭبەك جولىن 1997-جىلى اقتوبە وبلىسى مۇعالجار اۋدانى اكىمىنىڭ اپپاراتىندا مامان بولىپ باستاعان.

    2000-2014-جىلدارى بانك سەكتورىندا جۇمىس ىستەدى.

    2014-جىلى – ق ر ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ مينيسترلىگى ساۋدا كوميتەتى باس ساراپشىسىنىڭ م. ا.

    2014-2021 ج ج – ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ باس ساراپشىسى، باسقارما باسشىسى، دەپارتامەنت ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، دەپارتامەنت ديرەكتورى.

    2021-2022 ج ج – ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تالداۋ بولىمىندە سەكتور مەڭگەرۋشىسى.

    2022-2023 ج ج – ق ر پرەمەر-ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ، ق ر ۇكىمەتى اپپاراتىنىڭ ەكونوميكالىق ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى.

    2023-جىلى – ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى كوشى-قون كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولدى.

    2024-جىلى – ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى بولدى.

    ايتا كەتەلىك سۆەتلانا جاقىپوۆا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى لاۋازىمىنان بوساتىلعان ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات تاعايىنداۋ
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار