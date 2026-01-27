ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - اسقاربەك ەرتايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن اسقاربەك ەرتايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.
1977-جىلى اقتوبە قالاسىندا تۋعان. ق. جۇبانوۆ اتىنداعى اقتوبە مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، «نۇر» اقتوبە مەنەندجمەنت، بيزنەس جانە قۇقىق ينستيتۋتىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 1997-جىلى اقتوبە وبلىسى مۇعالجار اۋدانى اكىمىنىڭ اپپاراتىندا مامان بولىپ باستاعان.
2000-2014-جىلدارى بانك سەكتورىندا جۇمىس ىستەدى.
2014-جىلى – ق ر ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ مينيسترلىگى ساۋدا كوميتەتى باس ساراپشىسىنىڭ م. ا.
2014-2021 ج ج – ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ باس ساراپشىسى، باسقارما باسشىسى، دەپارتامەنت ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، دەپارتامەنت ديرەكتورى.
2021-2022 ج ج – ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تالداۋ بولىمىندە سەكتور مەڭگەرۋشىسى.
2022-2023 ج ج – ق ر پرەمەر-ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ، ق ر ۇكىمەتى اپپاراتىنىڭ ەكونوميكالىق ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى.
2023-جىلى – ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى كوشى-قون كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولدى.
2024-جىلى – ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى بولدى.
ايتا كەتەلىك سۆەتلانا جاقىپوۆا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى لاۋازىمىنان بوساتىلعان ەدى.