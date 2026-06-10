ەڭبەك ءمينيسترى پرەزيدەنتكە ەسەپ بەردى: 201 مىڭعا جۋىق ازامات جۇمىسپەن قامتىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۆەدومستۆونىڭ 2025 -جىلى اتقارعان جۇمىستارىنىڭ قورىتىندىسى مەن بيىل بەس ايداعى ناتيجەلەرى تۋرالى ەسەبىن تىڭدادى، دەپ حابارلايى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اسقاربەك ەرتايەۆتىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت تاراپىنان كورسەتىلەتىن الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەر تولىعىمەن ورىندالۋدا. 2025 -جىلى زەينەتاقى، بازالىق جاردەماقى جانە باسقا دا الەۋمەتتىك تولەمدەرگە 5,9 تريلليون تەڭگە جۇمسالدى. بيىلعى بەس ايدا بۇل كورسەتكىش 2,7 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا مۇگەدەكتىگى بار جانداردى قولداۋ جانە جۇمىسقا ورنالاستىرۋ شارالارى جونىندە باياندالدى. بيىل 12 مىڭعا جۋىق مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازامات ەڭبەككە تارتىلعان. جىل سوڭىنا دەيىن مۇگەدەكتىكتى بەلگىلەۋگە ارنالعان سيفرلىق تالداۋ تەتىگىن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
مەملەكەت باسشىسى ارناۋلى الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرىپ، ەلىمىزدىڭ ايماقتارىندا 7 جاڭا وڭالتۋ ورتالىعىن اشۋ مىندەتىن قويدى. بۇل قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن جاقسارتىپ، ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار جاندارعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي-اق پرەزيدەنتكە حالىقتى ەڭبەكپەن قامتۋ باعىتىندا قولعا الىنعان شارالار تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. ەل كولەمىندە 201 مىڭعا جۋىق ازامات، سونىڭ ىشىندە 74,9 مىڭ جاس جۇمىسپەن قامتىلدى.
بيىل لايىقتى جالاقى تولەپ، الەۋمەتتىك اۋدارىمداردى ۇزبەيتىن ءارى ەڭبەك قاۋىپسىزدىگىن ساقتايتىن تۇراقتى جانە ورنىقتى جۇمىس ورىندارىنىڭ سانىن 3,1 ميلليونعا دەيىن جەتكىزۋ مىندەتى قويىلدى.
جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ اياسىندا ماڭعىستاۋ جانە پاۆلودار وبلىستارىندا «جۇمىسپەن قامتۋدىڭ سيفرلىق قىزمەتى» پيلوتتىق رەجيمىن ىسكە قوسۋ جوسپارلاندى.
سونداي-اق مينيستر ەڭبەك قاتىناستارىن رەتتەۋ باعىتىندا اتقارىلعان جۇمىستار جونىندە ايتتى. ەلەكتروندىق فورماتتا 6,7 ميلليون ەڭبەك شارتى جاسالعان. مەكەمەلەردىڭ 118 مىڭنان اسا جۇمىسكەرى مىندەتتى ساقتاندىرۋ شارتىمەن قامتىلدى. ەڭبەك ينسپەكتورلارىنىڭ كومەگىمەن 22 مىڭنان اسا جۇمىسكەردىڭ قۇقىعى قورعالدى. وندىرىستىك جاراقاتتانۋ مەن جازاتايىم وقيعالاردىڭ الدىن الۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلۋدا. كاسىپتىك تاۋەكەلدەردى ايقىنداۋ، وقىتۋ ۇدەرىسىن اۆتوماتتاندىرۋ جانە تومەندەتىلگەن جالاقىنى انىقتاۋ ءۇشىن سيفرلىق شەشىمدەر ەنگىزۋ قاراستىرىلعان.
مەملەكەت باسشىسى سالانى ودان ءارى سيفرلاندىرۋ، ەڭبەك ادامىنىڭ قۇقىعىن قورعاۋ، مۇقتاج جاندارعا كومەك كورسەتۋ جانە الەۋمەتتىك ماسىلدىقپەن كۇرەس جونىندە ءبىرقاتار تاپسىرما جۇكتەدى. پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قابىلدانعان شارالاردىڭ بارلىعى حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالۋى قاجەت.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گوردى قابىلداعان بولاتىن.