ەڭبەك بيرجاسىندا جالاقىسى 2 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن جۇمىس ورىندارى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قىركۇيەك ايىنىڭ باسىنان بەرى Enbek.kz ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىندا جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ بەلسەندىلىگى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر. بۇگىندە پلاتفورمادا 105907 وزەكتى بوس جۇمىس ورنى بار.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، تامىز ايىندا جۇمىس بەرۋشىلەر جاريالاعان بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى شىلدەمەن سالىستىرعاندا %25,8- عا ارتىپ، 131,6 مىڭعا جەتتى. ال جۇمىس ىزدەۋشىلەر 145,2 مىڭ تۇيىندەمە ورنالاستىرعان. بۇل شىلدەدەگى كورسەتكىشتەن %2,8- عا جوعارى.
سونىڭ ناتيجەسىندە ءبىر ايداعى بوس جۇمىس ورىندارى مەن تۇيىندەمەلەر اراسىنداعى ايىرماشىلىق 2,5 ەسەدەن استام قىسقاردى. شىلدەدە بۇل ايىرماشىلىق 36,6 مىڭ بولسا، تامىزدا 13,6 مىڭعا دەيىن ازايدى.
جالپى، 2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى Enbek.kz پلاتفورماسىندا 840,6 مىڭ بوس جۇمىس ورنى جانە 1022,4 مىڭ تۇيىندەمە ورنالاستىرىلعان.
تامىز ايىندا ەڭ كوپ بوس جۇمىس ورنى ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا تىركەلدى — 61 مىڭ. بۇل جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا ماماندارعا دەگەن سۇرانىستىڭ ارتقانىن كورسەتەدى.
سونىمەن قاتار بوس جۇمىس ورىندارى قىزمەت كورسەتۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ، وڭدەۋ ونەركاسىبى، اۋىل، ورمان جانە بالىق شارۋاشىلىعى، قۇرىلىس سالالارىندا دا كوپ بولدى.
وڭىرلەر بويىنشا ەڭ كوپ بوس جۇمىس ورنى استانا مەن الماتىدا جاريالانعان - ءار قالادا شامامەن 10 مىڭنان.
تامىزداعى بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ %46,6- ى جوعارى بىلىكتى ماماندارعا، %33,1- ى ورتا بىلىكتى ماماندارعا، %20,3- ى تومەن بىلىكتى جۇمىسشىلارعا ارنالعان.
ال جۇمىس ىزدەۋشىلەر ورنالاستىرعان تۇيىندەمەلەردىڭ %46,5- ى جوعارى بىلىكتى، %35,5- ى ورتا بىلىكتى، %18- ى تومەن بىلىكتى ماماندارعا تيەسىلى.
جۇمىس ىزدەۋشىلەردىڭ اراسىندا 35 جاسقا دەيىنگى ازاماتتار باسىم. 35- 44 جاستاعىلاردىڭ ۇلەسى — %25,8، 45- 54 جاستاعىلار — %14,6، ال 55 جاستان اسقاندار — %6,7.
تۇيىندەمەلەردىڭ %60,6- ىن ايەلدەر، %39,4- ىن ەرلەر ورنالاستىرعان.
— وتكەن ايدا Enbek.kz پلاتفورماسىندا 1 ميلليون تەڭگەدەن جوعارى جالاقى ۇسىنىلعان بوس جۇمىس ورىندارى دا بولدى. ولاردىڭ قاتارىندا تاۋ-كەن وندىرىسىندەگى اۋىسىم باستىعىنىڭ جالاقىسى شامامەن 2,06 ميلليون تەڭگە، كيبەرقاۋىپسىزدىك مامانى 2 ميلليون تەڭگەگە، ال كەنىش ديرەكتورىنىڭ جالاقىسى 1,63 ميلليون تەڭگەگە جۋىق بولدى. ال جالاقى بويىنشا ەڭ جوعارى تالاپتار اكىمشىلىك ءبولىم باسشىلارىندا شامامەن 2,02 ميلليون تەڭگە، جاڭا ونىمدەردى ازىرلەۋ جوبالارىنىڭ جەتەكشىلەرىندە 1,84 ميلليون تەڭگە، ساتۋ جونىندەگى شەبەرلەردە 1,75 ميلليون تەڭگە دەڭگەيىندە تىركەلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جالپى، ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىنداعى دەرەكتەر ەلىمىزدەگى جۇمىس كۇشىنە دەگەن سۇرانىستىڭ سالالار، ماماندىقتار مەن وڭىرلەر بويىنشا كەڭ ەكەنىن كورسەتەدى.
سيفرلىق پلاتفورما جۇمىس بەرۋشىلەرگە بوس جۇمىس ورىندارىن جەدەل جاريالاۋعا، ال ازاماتتارعا ءوز ءبىلىمى مەن تاجىريبەسىنە سايكەس جۇمىس تابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بۇرىن ەڭبەك بيرجاسىندا مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا 16,7 مىڭ جۇمىس ورنى ۇسىنىلدى.