بەدەلدى اعالارىم قوعامدى قوپاڭداتۋدان بۇرىن، توڭىرەگىندەگى جۇرتشىلىقتى سابىرعا شاقىرسا دەگەن تىلەگىم بار - ەرمۇرات باپي
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ تۇتاستىعىن، قاۋىپسىزدىگى مەن ەگەمەندىگىن قامتاماسىز ەتۋ - ەلىنىڭ ەرتەڭىن ويلاعان ءاربىر ازاماتتىڭ مىندەتى بولۋى كەرەك.
بۇل تۋرالى بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلاۋ كەزىندە دەپۋتات ەرمۇرات باپي ءمالىم ەتتى.
- «جاڭا قازاقستاندى» قالىپتاستىرۋ سۇرانىستارىنا سايكەس، ءبىزدىڭ قوعام ەلدە ساياسي وزگەرىستەر بولۋى كەرەك دەگەن تالاپتى تالماي ايتىپ كەلە جاتقانى ءمالىم. ءبىراق ءبىز ەلدە بۇرىنعى 30 جىل بويى قالىپتاسقان، سىرەسكەن ساياسي رەجيمنىڭ سەڭى 2022 -جىلعى رەفەرەندۋمنىڭ بارىسىندا سوگىلە باستالعانىنا ءمان بەرمەي ءجۇرمىز. سونداعى العاشقى رەفورمانىڭ ناتيجەسىندە بىرتە-بىرتە قالىپتاسقان قۇندىلىقتاردى باعالاي الماي جۇرگەن «سوزىلمالى قارسىلىق دەرتىمىز» ءوزىمىز اڭساپ كەلگەن كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەردى وگەي كورگەنىمىز تىپتەن تۇسىنىكسىز جاعداي بوپ تۇر. بۇگىنگى قوعامدا، اسىرەسە الەۋمەتتىك جەلىلەردە، سوڭعى التى اي كولەمىندە سۇلباسى جاسالعان كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەرگە قاتىستى باتىل، ءبىراق ءبىر جاقتان سىڭارجاق سىندار كوپ ايتىلدى. ارينە، ازاماتتىق ۇستانىممەن جانە مەملەكەتتىك مۇددە تۇرعىسىندا ايتىلاتىن سىندارلى سىنعا شەكتەۋ بولماۋى ءتيىس. ءبىراق سونداي سىن ايتۋدىڭ مۇمكىندىگى قوعامدىق قۇندىلىق ەكەنىن تاعى دا باعالاي ءبىلۋىمىز كەرەك، - دەدى ە. باپي.
سونىمەن قاتار ول جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىنا قاتىستى ايتىلىپ جاتقان ءبىراز سىندارلى ءسوزدىڭ توركىنى تىلگە تىرەلىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
- ۇلتتىق نامىسى سەلت ەتىپ ويانعان حالىقتىڭ تالابى تەرىس دەپ، ءۇزىلدى-كەسىلدى كەرەعار پىكىر ايتۋدىڭ ءجونى جوق. بۇل تاقىرىپتى جىلى جاۋىپ قويۋعا تاعى دا بولمايتىن ەدى. ءبىراق قازاقتا «باسقا پالە - تىلدەن» دەگەن تاعى ءبىر ءتامسىل بار. داۋىلى دۇلەي قازىرگى قاتقىل حالىقارالىق قاتىناستاردىڭ قورشاۋى مەن ءتارتىبى كۇن سايىن قىرىق قۇبىلعان گەوساياسي الەمدە ءبىز بۇل «پالەنىڭ» قاتەرىنەن ساقتانا ءبىلۋىمىز كەرەك. ءبىز اپەرباقان، اۋمەسىر الدەكىمدەرگە بىلەك كۇشىن بەزەيتىندەي ەل ەمەسپىز. بىزدە مەملەكەتىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن جاسامپاز بولاشاعى ءۇشىن سىرتتاعى سوقتىقپالى-سوقپاقتى جولدى ديپلوماتيانىڭ دەمەۋىمەن جانە سىرباز ساياساتپەن ءجۇرىپ وتۋدەن باسقا التەرناتيۆا جوق! جالپى حالىقتىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ جالپى ساياسي سيپاتىن سالاۋاتتى سارالاي بىلگەن ادام ونىڭ مازمۇنى مەن ماقساتى مەملەكەتتىلىكتى، قاۋىپسىزدىگىمىز بەن تاۋەلسىزدىكتىڭ تۇراقتىلىعىن كۇيتتەيتىن استارلى يشارانى تۇسىنسە كەرەكتى. ۇلەس سالماعى 70 پايىزدان اسقان حالىق ءوزىنىڭ ءتىلىن وزگەگە وكتەمدىكپەن ەمەس، سارى مايعا ىستىق قاسىق باتىرعانداي بايىپپەن تاڭا ءبىلۋ - ءدال بۇگىن الدەقايدا ۇتىمدى ايلا بولار ەدى. ءتىلدى تەكەتىرەس پەن ەرەگەستىڭ قارۋىنا اينالدىرۋ بىزگە ءابۇيىر اپەرمەيدى. ءوزىنىڭ ءتىلىن وكتەمدىكپەن تىقپالاعان يمانسىز يدەيالار پايدا بولعان زاماندا، ەسەرمەن ەگەسۋ - ەستىنىڭ ءىسى بولمايدى، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ پايىمىنشا، قازاقستان مەن ونىڭ سىرتىنداعى رەالدى باعالاي، باعامداي الماعان ساياسي كورسوقىرلىق ەلدى ورىنى تولماس وكىنىشتەرگە تاپ قىلۋى مۇمكىن.
- سەبەبى، ءدال وسى سىرتقى تاۋەكەلدەر ءتونىپ تۇرعان جاعدايدىڭ جاي-جاپسارىن جۇرتشىلىققا ايتام دەپ، ءوزىمنىڭ جەكە قوعامدىق- ساياسي يميدجىمە نۇقسان كەلىپ جاتسا دا، مەن ناقتى رەال سيتۋاتسيانى ءسوز قىلۋدان جالتارمايمىن. مەملەكەتتىك مۇددە مەن ەلىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىگى الدىنداعى مەنىڭ جەكە باس ابىرويىم تۇك تە ەمەس! ەل ىشىندە بەدەلى بار سادۋاقاس اڭسات، ايتقوجا فازىل، رىسبەك سارسەنباي اعالارىم دا قوعامدى قوپاڭداتۋدان بۇرىن، توڭىرەگىندەگى جۇرتشىلىقتى سابىرعا شاقىرىپ، ءپىسىمىللاسى ەندى عانا باستالعان وزگەرىستەردى اقساقالدىق ار-وجدانمەن قابىلداي السا دەگەن ىنىلىك تىلەگىم بار! ءسوز سوڭىندا ايتارىم - قازاقستاننىڭ تۇتاستىعىن، قاۋىپسىزدىگى مەن ەگەمەندىگىن قامتاماسىز ەتۋ - ەلىنىڭ ەرتەڭىن ويلاعان ءاربىر ازاماتتىڭ مىندەتى بولۋى كەرەك! - دەدى ەرمۇرات باپي.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ءماجىلىس جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلايتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ