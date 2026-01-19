بۇدان بىلاي جەكە مەكتەپتەر تەك ناقتى قاجەتتىلىك تۋىنداعان وڭىرلەردە عانا اشىلادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جەكە مەكتەپتەرگە قويىلاتىن تالاپتار وزگەرەدى. بۇل تۋرالى الماتى قالاسىنداعى جەكە مەكتەپتەردىڭ قۇرىلتايشىلارى مەن ديرەكتورلارىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن كەزدەسۋدە وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا مالىمدەدى.
مينيسترلىك اتاپ وتكەندەي، بۇدان بىلاي ەلىمىزدە جەكە مەكتەپتەر تەك ناقتى قاجەتتىلىك تۋىنداپ وتىرعان وڭىرلەردە عانا اشىلادى. ليتسەنزيا تەك ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەردى، اپاتتى جاعدايدا تۇرعان ءبىلىم وردالارىن الماستىرۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك مەكتەپتەر جەتىسپەيتىن وڭىرلەرگە عانا بەرىلەدى.
- سونىمەن قاتار، جەكە مەكتەپتەر قۇرىلتايشىلارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگى دە زاڭ اياسىندا جەتىلدىرىلەدى. ولار مەكتەپتەردەگى ءبىلىم ساپاسى، ۇستازداردىڭ بىلىكتىلىگى جانە وقۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جاۋاپكەرشىلىك الادى. قازىر قۇرىلتايشىلاردىڭ عانا ەمەس، مەكتەپ ديرەكتورلارىن تاعايىنداۋ ءتارتىبىن دە وزگەرتۋ جوسپارلانىپ وتىر. ەندى مەكتەپ ديرەكتورلارىن بۇرىنعىداي قۇرىلتايشىلار تاڭدامايدى. شەشىم قابىلداۋ كەزىندە سالالىق مينيسترلىك پەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ كەلىسىمى ەسكەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازىر ەلىمىزدەگى 785 جەكە مەكتەپتىڭ قۇجاتتارى تسيفرلاندىرىلدى، جالپى ليتسەنزياسى بار 890 جەكە مەكتەپ بار. ۇكىمەت جاڭادان اشىلاتىن جەكە مەكتەپتەرگە مەملەكەتتىك تاپسىرىس ورنالاستىرۋ ىسىنە موراتوري جاريالاۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇدان بۇرىن استانادا ليتسەنزياسىز جۇمىس ىستەگەن جەكە مەكتەپكە ايىپپۇل سالىنعانى انىقتالدى.