بۇعاتتاعى 200 ميلليارد ەۋرو: رەسەيدىڭ بار جيعان-تەرگەنى ەۋروپانىڭ قولىندا تۇر
استانا. قازاقپارات - رەسەيدىڭ شامامەن 200 ميلليارد ەۋرو كولەمىندەگى بۇعاتتالعان اكتيۆتەرى بۇگىندە ەۋروپانىڭ قولىندا تۇر. جانە بۇل ە و- نىڭ باستى كوزىرلەرىنىڭ ءبىرى سانالادى.
بۇل اقشا قاعاز جۇزىندە - رەسەيدىڭ ورتالىق بانكىنە تيەسىلى بولعانىمەن، ءىس جۇزىندە - بەلگياداعى «Euroclear» دەپوزيتاريىنىڭ ەسەپشوتتارىندا تۇرعان اقشا. ەندى ەۋرووداق سول قارجىنى ۋكرايناعا باعىتتاپ، سوعىس وتەماقىسى رەتىندە پايدالانۋدى كوزدەپ وتىر. دەسە دە بۇل ماسەلە بويىنشا ە و- دا ورتاق كەلىسىم بولماي تۇر. ءبىر تاراپ - «بۇل رەسەيگە جويقىن ەكونوميكالىق سوققى بولادى»، - دەسە، ەكىنشى تاراپ - «بۇل ەۋروپانىڭ وزىنە دە كەرى اسەرىن تيگىزەدى»، - دەۋدە.
بريۋسسەل مەن كوپەنگاگەن دالىزدەرىندە سوڭعى اپتادا «تاۋەكەل»، «زاڭدىلىق» جانە «جاۋاپكەرشىلىك» سوزدەرى بۇرىنعىدان ءجيى ايتىلۋدا. ويتكەنى ەۋرووداق العاش رەت ءوز تاريحىندا باسقا مەملەكەتتىڭ ورتالىق بانكىنە تيەسىلى اكتيۆىن پايدالانۋ ماسەلەسىن قاراستىرىپ وتىر.
بەلگيا پرەمەر-ءمينيسترى بارت دە ۆيەۆەر: «بۇل - تاۋەكەلى جوعارى ويىن. ەگەر مەن ءسىزدىڭ اقشاڭىزدى الىپ، ونى پايدالاناتىن بولسام، ءسىز مۇنى تاركىلەۋ دەپ اتار ەدىڭىز»، - دەدى كوپەنگاگەندە وتكەن ەۋروپالىق ساياسي قاۋىمداستىق سامميتىندە.
ءيا، رەسەي - اگرەسسور. ءيا، ۋكرايناعا قولداۋ كورسەتۋ - مورالدىق مىندەت. ەۋروكوميسسيا ءتورايىمى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن بۇل قادامدى «كونفيسكاسيا ەمەس، رەپاراتسيالىق ادىلەت» دەپ اتادى: «كىنالى جاۋاپكەرشىلىكتەن قاشپاۋى كەرەك. رەسەي وتەماقى تولەگەن جاعدايدا ءوز اكتيۆتەرىن قايتارا الادى»، - دەدى ول.
ەۋروپالىق قاۋىمداستىقتىڭ رەسەي اكتيۆتەرىن تاركىلەپ الىپ، ۋكرايناعا بەرۋ ماسەلەسىندە ءبىراۋىزدى بولا الماي جاتۋىنىڭ باستى سەبەبى - ەۋروپا، ءبىر جاعىنان - ادىلدىكتى ورناتقىسى كەلەدى. ەكىنشى جاعىنان - زاڭسىز تاركىلەۋ پرەتسەدەنتىن جاساماۋعا تىرىسادى.
وسى تۇستا بەلگيانىڭ جاعدايى ەرەكشە. ويتكەنى «Euroclear» دەپوزيتارييى ءدال وسى ەلدە ورنالاسقان، ال ول دەپوزيتاريدە رەسەي اكتيۆتەرىنىڭ باسىم بولىگى - شامامەن 190 ميلليارد ەۋرو ساقتالعان. بۇل سوما بەلگيانىڭ جالپى ىشكى ءونىمىنىڭ ۇشتەن بىرىنە تەڭ. سوندىقتان بارت دە ۆيەۆەر ءۇشىن بۇل تەك مورال نەمەسە گەوساياسات ەمەس، ناقتى ەكونوميكالىق قاۋىپ.
«بەلگيا ءوز ج ءى ءو- ءنىڭ ۇشتەن بىرىنە تەڭ سومانى جالعىز كوتەرە المايدى. كەپىلدىكتى بارلىق ە و ەلدەرى بىرگە بەرۋى كەرەك»، - دەيدى ە و- نىڭ جوعارى لاۋازىمدى ديپلوماتى.
وسى تالاپتان كەيىن بريۋسسەلدە اتموسفەرا كۇرت وزگەردى. «Financial Times» جازۋىنشا، قازىر ەۋرووداق مۇشەلەرى بەلگيانى بۇل شەشىمگە كوندىرۋ ءۇشىن قىسىم جاساپ جاتىر.
بارت دە ۆيەۆەر بولسا، ارىپتەستەرىنە قاراتا: «ەگەر ءبىز پۋتيننىڭ اقشاسىن الساق جانە ونى قولدانساق، بىردەڭە دۇرىس بولماي قالسا، ءبارىمىز جاۋاپ بەرەمىز»، - دەپ ەسكەرتتى.
پرەمەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل تەك ساياسي ەمەس، قۇقىقتىق داۋ. ويتكەنى ەگەر رەسەي سوتقا جۇگىنسە، «Euroclear» مەن وعان قاتىسى بار مەملەكەتتەر جىلدارعا سوزىلاتىن سوت پروتسەستەرىنە تاپ بولۋى مۇمكىن.
ال كرەمل ازىردەن بايبالام سالۋدا. رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ: «بۇل - رەسەي مۇلكىن زاڭسىز الۋ، قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا - ۇرلىق. مۇنداي ارەكەت جاۋاپسىز قالمايدى»، - دەدى.
ءبىر جاعىنان، ۋكرايناعا قولداۋ كورسەتۋ - دەموكراتيالىق الەمنىڭ بورىشى؛ ەكىنشى جاعىنان، مۇنداي شەشىم بولاشاقتا كەز كەلگەن مەملەكەتتىڭ اكتيۆىن ساياسي سەبەپپەن بۇعاتتاۋعا جول اشىپ، قارجى جۇيەسىنە سەنىم داعدارىسىن تۋعىزۋى مۇمكىن. ال ەۋروپا بۇل تاۋەكەلگە بارۋعا دايىن با - بۇل سۇراقتىڭ جاۋابى ءالى ايتىلعان جوق. ءبىراق ءبىر نارسە ايقىن: رەسەيدىڭ بۇعاتتالعان ميللياردتارى - ەندى جاي عانا قارجى ەمەس. ول - رەسەيگە قىسىم جاساۋ قۇرالى!
Mezgil.kz