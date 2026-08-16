باۋىرلاردى اجىراتقىمىز كەلمەدى: پاۆلودارلىق وتباسى ءتورت بالانى بىردەي اسىراپ الدى
پاۆلودار. KAZINFORM - ءبىر بۇلدىرشىنگە پانا بولۋدى كوزدەپ، بالالار ۇيىنە بارعان ەرلى-زايىپتى قابىكەن مەن ەلميرا بوتاباي ءتورت بالانى بىردەي اسىراپ العان. وتباسى بۇگىندە الىس اۋىلدا تاتۋ-ءتاتى تىرشىلىك كەشىپ جاتىر.
پاۆلودار وبلىسى ماي اۋدانىنىڭ كەڭتۇبەك اۋىلىندا قابىكەن مەن ەلميرا بوتاباي كوپبالالى وتباسى بولىپ تۇرادى. ۇلكەن قىزدارى تۇرمىسقا شىققاننان كەيىن، ەرلى-زايىپتى ۇيىنە اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالاردى قابىلداپ، ولارعا تاربيە بەرىپ كەلەدى.
— ءۇيىمىز ۇلكەن. بىر كۇنى جۇبايىمىز ەكەۋىمىز اقىلداسىپ وتىرىپ: «نەگە وسى ءۇيدىڭ جىلۋىن قورعانسىز قالعان بالالارمەن بولىسپەسكە؟» دەگەن ويعا كەلدىك. جاسىم ەلۋدى القىمداپ قالعان كەز، زايىبىم ەكەۋىمىز ءالى دە جاس بالالاردى باعىپ- قاعاتىنداي حالدەمىز. سودان ەلميرا ەكەۋىمىز ۇمىتكەرلەر تىزىمىنە رەسمي تىركەلىپ، پسيحولوگيالىق دايىندىقتان وتتىك. ال 2024 -جىلى وبلىس ورتالىعىنان قورعانسىز قالعان ءسۇپ-سۇيكىمدى ءتورت جاسار قىزدى تاپتىق، - دەپ ەسكە الدى قابىكەن بوتاباي.
ولار بالالار ۇيىنە بارىپ، بۇلدىرشىنمەن تانىسقان ساتتە كۇتپەگەن جاعدايعا تاپ بولدى. كىشكەنتاي اسەلدىڭ وزىمەن بىرگە مەكەمەدە جۇرگەن ەكى اعاسى مەن ءبىر باۋىرى بار ەكەن. باۋىرلاردى ءبىر-بىرىنەن اجىراتۋ - ولاردىڭ بالالىق شاعىنا دا، بولاشاعىنا دا اۋىر سوققى بولارىن تۇسىنگەن قابىكەن مەن ەلميرا بوتابايلار سول جەردە دەرەۋ شەشىم قابىلداپ، ءتورت بالانى دا باۋىرىنا باستى.
- كوپشىلىك بىزدەن «بەيىمدەلۋ قيىن بولدى ما؟» دەپ ءجيى سۇرايدى. شىنىمىزدى ايتساق، جاراتقاننىڭ قالاۋىمەن ءبارى وتە تەز ءارى جەڭىل ءوتتى. بالالار بۇل ۇيدە بۇرىننان تۇرىپ جۇرگەندەي بىردەن ۇيرەنىسىپ كەتتى. ءۇيىمىز كەڭ، بارلىعىمىز ەمىن-ەركىن سىيىستىق. سول ساتتە ءبىز ءۇيدىڭ ءتورت قابىرعاسى ەمەس، ىشىندەگى شىنايى مەيىرىم ادامنىڭ ءوزىن قاۋىپسىز سەزىنۋى ءۇشىن ماڭىزدى ەكەنىن تۇسىندىك، - دەيدى ەلميرا بوتاباي.
بالالاردىڭ ۇلكەنى - ادىلبەك بۇگىندە 11 جاستا، رامازان 10, اسەل التى، كەنجەسى نۇرسۇلتان بەس جاسقا تولعان. ادىلبەك بيىل ىبىراي التىنسارين اتىنداعى دارىندى بالالارعا ارنالعان وبلىستىق قازاق گيمنازيا-ينتەرناتىنىڭ 5-سىنىبىنا قابىلدانسا، اسەلى مەكتەپ تابالدىرىعىن اتتاماقشى. قوس ۇلكەن ۇل كۇرەسپەن شۇعىلدانىپ ءجۇر.
وتباسى مۇشەلەرى باۋ-باقشا باپتاپ، اۋلانى كوركەيتىپ وتىر. تەلەديداردان كورگەن قىزىق يدەيالاردى اۋلا ىشىندە بىرگە جۇزەگە اسىرادى. باقشاعا ەگىلگەن جەمىس اعاشتارى بالالارمەن بىرگە جەتىلىپ جاتىر. بوس ۋاقىتتارىندا باياناۋىل وڭىرىندەگى ساۋىقتىرۋ لاگەرلەرىنە بارىپ تىنىعادى، ۆەلوسەرۋەندەر ۇيىمداستىرادى. جولاي وبلىس ورتالىعىنداعى ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىنا سوعادى، سۋعا شومىلىپ، مادەني ورىنداردى ارالايدى. بۇعان قوسا، بالالار جىل سايىن استانا مەن الماتى سياقتى ۇلكەن قالالارعا اپارىپ، ساياحاتتايدى.
- وسىنداي قاراپايىم ساتتەردە بالالاردىڭ جۇزىندەگى كۇلكىنى كورگەندە ەرەكشە قۋانىش پەن باقىتقا بولەنەمىز. جاقىندا ۇلداردىڭ ءبارىن سۇندەتكە وتىرعىزدىق. اسەلىمىزدىڭ قۇلاعىن تەسىپ، العاشقى سىرعاسى سالىندى. بۇل دا وتباسىمىز ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا بولدى. بارلىعىمىز سىيۋ ءۇشىن سالونى كەڭ اۆتوكولىك ساتىپ الدىق. ەندى باراتىن جاعىمىزعا قينالماي جەتەمىز، - دەيدى اتا-انا.
بوتاباي وتباسىنان قۋانىش كۇلكىسى ۇزىلمەيدى. وتاعاسى قابىكەن — قوعامدىق ىستەرگە بەلسەنە ارالاساتىن، كوپ جىلدىق تاجىريبەسى بار بىلىكتى باپكەر. قازىر اۋداندىق وقۋشىلار ۇيىندە پەداگوگ- ۇيىمداستىرۋشى بولىپ جۇمىس ىستەيدى. كوپ جىل «مايتالمان» قوعامدىق ۇيىمىنىڭ ءتوراعاسى، اۋداندىق ءماسليحاتتىڭ بىرنەشە شاقىرىلىمىنا دەپۋتات بولدى. جەرگىلىكتى بالالاردى كىشكەنتايىنان سپورتقا باۋلىپ، ولاردىڭ بويىندا ءتارتىپ، جاۋاپكەرشىلىك، توزىمدىلىك پەن وزىنە دەگەن سەنىمدىلىكتى قالىپتاستىرىپ ءجۇر.
ال ەلميرا بوتاباي وتباسىنىڭ جاڭا مۇشەلەرى پايدا بولعالى بۇرىنعى قىزمەتىنەن شىعىپ، ءوزىن تولىعىمەن بالالار تاربيەسى مەن ءۇي شارۋاسىنا ارناعان. شاڭىراعىنا جىلۋ سىيلاپ، ءاربىر بالا ءوزىن سۇيىكتى، قاۋىپسىز ءارى قاجەت سەزىنەتىندەي اۋان قۇرا ءبىلدى. بالالاردى ەڭبەككە باۋلۋعا ەرەكشە ءمان بەرىپ، دەمالىس كۇندەرى مەن جازعى ۋاقىتتى مازمۇندى وتكىزۋگە تىرىسادى.
قابىكەن بوتابايدىڭ ورتانشى اعاسى دۇنيەدەن وتكەندە ونىڭ ۇلىن دا وسى وتباسى قامقورلىققا العان ەكەن. ۇلكەن اعاسىنىڭ ۇلى دا وسى شاڭىراقتا ەرجەتىپتى. كەنجە ۇلى نۇرسۇلتاننىڭ تۋعالى ءبىر اياعى ەكىنشىسىنەن ءسال قىسقا. ونى ەمدەتۋگە وتباسى بار كۇشىن سالىپ ءجۇر. جاقىندا عانا استاناعا بارىپ، وڭالتۋدان ءوتىپ كەلگەن.
- بالا اسىراپ الۋعا قورىقپاڭىزدار! ءبىز ءۇشىن ناعىز باقىت - ءبىر شاڭىراقتىڭ استىندا جىلۋلىقتى، قامقورلىقتى جانە وتباسىلىق سەزىمدى بىرگە ءبولىسۋ، - دەپ تۇيىندەدى ەرلى-زايىپتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بالالى وتباسىلارعا قانداي تولەمدەر قاراستىرىلعانىن جازعانبىز