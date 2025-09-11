باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ ايتقان اقىل سوزدەرى
استانا. قازاقپارات - اناعان دا، مىناعان دا تاڭعالاسىڭ دا جۇرەسىڭ، سوعان كەتكەن قۋاتىڭدى، ۋاقىتىڭدى وزگەنى تاڭعالدىرۋعا جۇمسامايسىڭ با؟! مەنىڭشە، سەندە وعان جەتەتىن كۇش-قۋات بار..
الاتىن كەزدە - العا وزىپ، بەرەتىن كەزدە ارتتا بۇعىپ قالاتىن، العانى مەن بەرگەنىن جىپكە ءتىزىپ سانايتىن ادامنان اۋلاق ءجۇر. ونداي ادامنان قۇتىلۋدىڭ ءوزى - ۇلكەن ولجا.
ادام ەشكىمگە سەنبەي، بارىنە كۇدىكتەنىپ، اينالاسىنداعىلاردى ىلعي "الدامشى"، "قۋ"، "ناشار ادامدار" دەپ ويلاپ جۇرسە، تۋرا سونداي سۇمىرايلار كەزدەسە بەرەدى، قاسىڭا توپتالىپ، جينالا بەرەدى.
ادام ومىرگە، مىناۋ جارىق دۇنيەگە جىلاپ كەلەدى. اتا-انا، تۋعان-تۋىس اينالاسى شات-شادىمان قۋانادى. كەتەرىڭدە وزگەلەر جىلاپ، ءوزىڭ ريزاشىلىقپەن قۋانىپ كەتەتىندەي ىستە.
ماڭداي تەرىڭ تامعان ەڭبەگىڭ مەن اقىلىڭ جۇپتاسا قول ۇستاسىپ جۇرمەسە، تاپقانىڭ تابانىڭنىڭ استىندا تارىداي شاشىلادى.
جاقسى ادامنىڭ جاقسىلىعىن ايتقىن، مەيىرلەنسىن. ءبىراق جاعىمپازدانىپ وتىرىك ماقتاما! ناشار ادامنىڭ جاماندىعىن بەتىنە باسساڭ دا، جالا جاپپا!
ءوزىڭدى سيلايتىن جەرگە قايتا-قايتا جىلتىڭداپ بارا بەرمە، قادىرىڭ كەتەدى.
پىشاق قالامنىڭ ورنىن اۋىستىرا المايدى. پىشاق كەسكەن جەر جازىلىپ كەتەدى، قالام جازالاعان جەر جازىلماس جاراعا اينالادى.
باعىڭ جانىپ، تاسىڭ ورگە دومالاسا، ارزانقول دوستار مەن دۇشپاندارىڭ كوبەيەدى.