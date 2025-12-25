باۋىرجان مومىش ۇلىنا «حالىق قاھارمانى» اتاعى بەرىلدى
تاراز. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ باۋىرجان مومىش ۇلىنا «حالىق قاھارمانى» اتاعىن بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- كەشە باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ تۋعانىنا 115 جىل تولدى. داڭقتى قولباسشىنىڭ ناعىز ەرلىك جولى ەلىمىزبەن قاتار، شەتەلدەردە وتە تانىمال.
حالقىمىز ونى قاھارمان تۇلعا رەتىندە قۇرمەت تۇتادى. ءبىراق ايگىلى باتىرعا رەسمي تۇردە «حالىق قاھارمانى» اتاعى بەرىلمەگەن. وبلىس جۇرتشىلىعى، زيالى قاۋىم وكىلدەرى، ءتىپتى، جاستارىمىز دا وسى ماسەلەنى كوتەرىپ جۇرگەنىن بىلەمىز. تاريحي ادىلدىكتى قالپىنا كەلتىرۋىمىز كەرەك، - دەدى ول.
پرەزيدەنت باتىردىڭ ەسىمى ناعىز وتانشىلدىق پەن وشپەس ەرلىكتىڭ سيمۆولى رەتىندە ءاردايىم كوپكە ۇلگى-ونەگە بولۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
- سوندىقتان مەن مەملەكەت باسشىسى رەتىندە باۋىرجان مومىش ۇلىنا «حالىق قاھارمانى» اتاعىن بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. ءتيىستى جارلىققا بۇگىن قول قويدىم، بۇل قۇجات مىندەتتى تۇردە جاريالانادى.
باتىردىڭ ەسىمى ناعىز وتانشىلدىق پەن وشپەس ەرلىكتىڭ سيمۆولى رەتىندە ءاردايىم كوپكە ۇلگى-ونەگە بولۋعا ءتيىس.
باۋكەڭنىڭ ەرلىگى جاي اڭىز ەمەس، بۇل - ناقتى قۇجاتتارمەن دالەلدەنگەن، ۇلى وتان سوعىسىنا قاتىسقان باتىرلار مويىنداعان ءسوزسىز ەرلىك. ەلگە ەرلىگىمەن تانىلعان، ەڭبەگى سىڭگەن ازاماتتارىن باعالاي بىلگەن جۇرت ەشقاشان ۇتىلمايدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت تارازدا جاڭادان اشىلعان اسكەري مەكتەپ-ينتەرناتقا باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ ەسىمىن بەرۋدى ۇسىندى
- مەن بۇگىن تارازدا جاڭادان اشىلعان اسكەري مەكتەپ- ينتەرناتقا باردىم. بۇل - وڭتۇستىك ايماقتاردا اشىلعان وسىنداي العاشقى وقۋ ورنى. مەن مەكتەپ-ينتەرناتقا وسى ولكەنىڭ تۋماسى، ايگىلى باتىرىمىز باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ ەسىمىن بەرۋدى ۇسىنامىن.
وسىنداي باۋىرجان مەكتەپتەرى بارلىق ايماقتا اشىلۋى كەرەك. ۇكىمەت بۇل ماسەلەنى پىسىقتايدى. ءبىز جاس ۇرپاققا ساپالى ءبىلىم بەرىپ، ولاردى وتانشىلدىققا تاربيەلەۋىمىز قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ سوعىس جىلدارىنداعى جۇرەك جۇتقان ەرلىگى مەن قولباسشىلىق قاعيداتتارى كۇنى بۇگىنگە دەيىن قازاقستاننىڭ اسكەري مەكتەبىنىڭ ماڭىزدى بولىگى. باتىر بابامىزدىڭ تۋعانىنا 115 جىل تولۋىنا وراي Kazinform ءتىلشىسى ونىڭ باي مۇراسىنا تاعى ءبىر مارتە ۇڭىلىپ كورگەن ەدى.