بايقوڭىر قالاسىندا قۇنى 161 ميلليون تەڭگەنى قۇرايتىن مۇلىك مەملەكەتكە قايتارىلدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - بايقوڭىر قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسىمەن مەملەكەتتىك مۇلىكتى باسقارۋ سالاسىنداعى زاڭدىلىقتىڭ ساقتالۋىنا تالداۋ جۇرگىزىلدى، دەپ حابارلايدى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى.
تالداۋ بارىسىندا 2024-2025 -جىلدارى مەملەكەتتىك مەنشىكتەگى 9 نىسان ءبىرقاتار مىندەتتى تالاپتاردى ورىنداۋ شارتىمەن سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرىلگەنى انىقتالدى.
اتاپ ايتقاندا، سەنىمگەرلىك باسقارۋشىلار نىسانداردا ءبىر جىل ىشىندە جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە، ازاماتتاردى جۇمىسپەن قامتۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، بەلگىلەنگەن مەرزىمدەردە ەسەپتەر ۇسىنۋعا، سونداي-اق مۇلىكتى نىسانالى ماقساتىنا سايكەس پايدالانۋعا مىندەتتەنگەن.
الايدا بالانس ۇستاۋشى («عارىش- ينفراقۇرىلىم» ك م م) تاراپىنان بۇزۋشىلىقتاردى جويۋ تۋرالى بىرنەشە مارتە تالاپتار مەن ەسكەرتۋلەر بەرىلگەنىنە قاراماستان، سەنىمگەرلىك باسقارۋشىلار وزدەرىنە العان مىندەتتەمەلەردى ورىنداماعان جانە شارت تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتپەگەن. اتالعان مال-مۇلىكتى مەملەكەتكە قايتارۋعا نەگىز بولادى.
بايقوڭىر قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ ۇسىنۋىمەن جالپى قۇنى 161 ميلليون تەڭگەنى قۇرايتىن 5 نىسان بويىنشا مۇلىكتى كەيىننەن ساتىپ الۋ قۇقىعىمەن جاسالعان سەنىمگەرلىك باسقارۋ شارتتارى ءبىرجاقتى تارتىپپەن بۇزىلىپ، مۇلىك مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارىلدى.
- مەملەكەت مۇددەسىن قورعاۋ باعىتىنداعى جۇمىستار جالعاسىن تاۋىپ، بايقوڭىر قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسىنىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا بولادى، - دەلىنگەن قىزىلوردا وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.
وسىعان دەيىن رەسەيدىڭ جالداۋىنان شىعارىلعان نىساندار بايقوڭىردىڭ تۋريستىك باعىتتارىنا قوسىلعانى تۋرالى جازدىق.