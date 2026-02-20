«بايقوڭىر» كەشەنىنىڭ 170 مىڭ گەكتارعا جۋىق جەرى جالدان شىعارىلادى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسى قارماقشى اۋدانىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان بايقوڭىر قالاسىندا 54,3 مىڭ ادام تىركەلگەن. ونىڭ %71 قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ، %26 - رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ازاماتتارى.
جۇلدىزدى شاھارداعى 12 مەكتەپتىڭ 5 ءى، سونداي-اق مىڭنان استام بالا تاربيەلەنىپ جاتقان 5 بالاباقشا قازاقستاندىق ءبىلىم بەرۋ ستاندارتىنا نەگىزدەلگەن. رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ مەكتەپتەرىندە 2,5 مىڭعا جۋىق، وتاندىق مەكتەپتەردە 5 مىڭعا جۋىق وقۋشى ءبىلىم الىپ ءجۇر. ەل بيۋجەتى ەسەبىنەن بولىنگەن قوماقتى قاراجات باسپانا ماسەلەسىنە قوزعاۋ سالدى. سونىڭ ارقاسىندا تالاي جىل جالدامالى پاتەردە ءجۇرىپ شارشاعان وتانداستارىمىزدىڭ ءوز ۇيىنە قولى جەتتى.
- قالادا 351 كوپپاتەرلى تۇرعىن ءۇي بار. باسپانا ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمدىگى 2019-جىلى «نۇرلى جەر» باعدارلاماسى اياسىندا 50 پاتەرلى 5 تۇرعىن ءۇيدىڭ قۇرىلىسىن اياقتادى. جاڭا شاعىن اۋدان قۇرىلدى. بيىل قاڭتار ايىندا وندا تاعى 50 پاتەردەن تۇراتىن 5 ءۇيدىڭ قۇرىلىسى اياقتالىپ، پاتەر يەلەرىنە كىلتتەر تابىستالدى، - دەدى وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ «بايقوڭىر» كەشەنىندەگى ارناۋلى وكىلى قايرات نۇرتاي.
2019-جىلعى 3-ساۋىردە ماسكەۋ قالاسىندا قول قويىلعان «بايقوڭىر» كەشەنىن گازبەن جابدىقتاۋ تۋرالى كەلىسىمگە سايكەس قالانىڭ تۇرعىن ءۇي قورى تولىق گازداندىرىلدى. قالا ىرگەسىندەگى تورەتام جانە اقاي ەلدى مەكەندەرىنە دە كوگىلدىر وتىن جەتتى. ەندىگى جەردە جەرگىلىكتى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعى مازۋتتىڭ ورنىنا تابيعي گاز تۇتىنباق. بۇل باعىتتاعى جۇمىستى كەلەسى جىلى اياقتاۋ جوسپارلانعان.
- قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمدىگى «بايقوڭىر قالاسىن سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ جۇيەلەرىن قايتا جاڭارتۋ» جوباسىن ىسكە اسىرىپ جاتىر. جوبا اياسىندا ۇزىندىعى 94,6 شاقىرىم سۋ قۇبىرى جانە 84,6 شاقىرىم كارىز جەلىلەرى اۋىسادى. قالانىڭ سپورتتىق ينفراقۇرىلىمىنىڭ جۇكتەلۋىنە بايلانىستى سپورت نىساندارىن ۇلعايتۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداپ وتىر. وتكەن جىلى دەنە شىنىقتىرۋ- ساۋىقتىرۋ كەشەنىن سالۋ، ونىڭ بازاسىندا قازاقستاندىق بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر سپورت مەكتەبىن اشۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، - دەدى قايرات نۇرتاي.
ەكى ەلدىڭ «بايقوڭىر» كەشەنى جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كوميسسياسىنىڭ ۋاعدالاستىعى ناتيجەسىندە «بايتەرەك» عارىشتىق زىمىران كەشەنىن قۇرۋ جوباسى ىسكە اسىرۋدىڭ بەلسەندى كەزەڭىنە ءوتتى.
- بۇگىندە جەرۇستى تەحنولوگيالىق جابدىقتارىن جاساۋعا جانە جاڭعىرتۋعا كىرىستىك. جوبانى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن «بايقوڭىر» كەشەنىنىڭ 170 مىڭ گەكتارعا جۋىق جەرىن جالدان شىعارۋ اياقتالىپ قالدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ جايىلىمدىق جەر اۋماعىن ۇلعايتۋ جونىندەگى تاپسىرماسى بويىنشا ىرگەلەس ەلدى مەكەندەردىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى قاجەتتىلىگى ءۇشىن پايدالانىلمايتىن جەر ۋچاسكەلەرى جالدان الىنادى. بۇل - شامامەن 28 مىڭ گەكتار جەر، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ اەروعارىش كوميتەتى بايقوڭىردىڭ تۋريستىك باعدارلاماسىن ۇسىنعان بولاتىن.