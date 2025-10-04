بايلار تولەيدى: برازيليادا ورتا تاپ تابىس سالىعىنان تولىق بوساتىلادى
استانا. KAZINFORM - برازيليا دەپۋتاتتارى پرەزيدەنت لۋلا دا سيلۆانىڭ ورتا تاپتى تابىس سالىعىنان بوساتۋ جونىندەگى ماڭىزدى باستاماسىن ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى BFMTV.
بيۋدجەتكە تۇسەتىن شىعىندى وتەۋ ءۇشىن باي ازاماتتارعا سالىناتىن سالىق مولشەرىن ءتورت ەسە ارتتىرۋ كوزدەلىپ وتىر.
قابىلدانعان زاڭ جوباسىنا سايكەس، ايلىق تابىسى 5000 رەالدان (شامامەن 800 ەۋرو) اسپايتىن ازاماتتار تابىس سالىعىن مۇلدە تولەمەيتىن بولادى. بۇعان دەيىن بۇل شەكتى تابىس 3000 رەالدى (شامامەن 480 ەۋرو) قۇراعان.
ۇكىمەتتىڭ مالىمەتىنشە، ەگەر باستاما تولىق جۇزەگە اسسا، 2026 -جىلعا قاراي شامامەن 16 ميلليون برازيليالىق بۇل سالىقتى تولەۋدەن بوساتىلادى.
بيۋدجەت شىعىنىن وتەۋ ءۇشىن اي سايىن 50000 رەالدان (شامامەن 7995 ەۋرو) جوعارى تابىس تاباتىن ازاماتتارعا سالىناتىن سالىق ءتورت ەسە وسەدى.
قازىر بۇل ساناتتاعى شامامەن 140 مىڭ ادام تابىس سالىعى رەتىندە ورتا ەسەپپەن %2,5 تولەيدى. جاڭا ءتارتىپ بويىنشا ولاردىڭ سالىعى بىرتىندەپ %10- عا دەيىن ارتادى.
پرەزيدەنت لۋلانىڭ بۇل باستاماسى ەل ىشىندەگى قولداۋدىڭ نەگىزگى فاكتورىنا اينالعانىمەن، وتكەن جىلى قارجى نارىعى تاراپىنان تەرىس قابىلدانىپ، ۇلتتىق ۆاليۋتا - رەالدىڭ تاريحي قۇنسىزدانۋىنا الىپ كەلگەن بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، بيىل شىلدە ايىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ برازيليادان يمپورتتالاتىن تاۋارلار مەن قىزمەتتەرگە كەدەندىك باج سالىعىن %50- عا دەيىن ارتتىرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويعان ەدى.