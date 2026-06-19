KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    باياناۋىل ۇلتتىق پاركىندە قاراقۇرتتاردىڭ جۇمىرتقاسى جويىلىپ جاتىر

    پاۆلودار. KAZINFORM - مەكەمەنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرلەرى اتالعان جۇمىستار دەمالۋشىلار مەن پارك اۋماعىنا كەلۋشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    в
    Фото: Баянауыл ұлттық паркі

    تورايعىر كولىنىڭ سولتۇستىك-شىعىس جاعالاۋىندا قاراقۇرتتاردى جويۋ جۇمىستارى باستالدى.

    у
    Фото: Баянауыл ұлттық паркі

    - ۇلتتىق پاركتىڭ عىلىم جانە مونيتورينگ ءبولىمى مەن جاسىباي بولىمشەسى مەملەكەتتىك ينسپەكتورلارىنىڭ قاتىسۋىمەن تورايعىر كولىنىڭ تاستى اۋماعىندا قاراقۇرتتاردى جويۋ بويىنشا ءىس-شارا وتكىزىلدى. جۇمىستار بارىسىندا 24 دانا قاراقۇرتتىڭ جۇمىرتقاسى ارنايى ىدىسقا جينالىپ، كوزدەرى جويىلدى. ال انالىق قاراقۇرتتار انىقتالعان جوق. ءىس-شارا دەمالۋشىلار مەن پارك اۋماعىنا سەرۋەندەپ كەلگەن تۋريستەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قولعا الىنعان، - دەپ حابارلادى باياناۋىل ۇلتتىق پاركىنەن.

    قاۋىپتى جاندىكتەر تورايعىر كولىنىڭ سولتۇستىك تاستى جاعاجايىندا شامامەن 2-3 شەكتار جەردى جايلاعان.

    بۇعان دەيىن باياناۋىلداعى تورايعىر اۋماعىندا تاعى قاراقۇرت شىعىپ جاتقانىن جازعانبىز.

    в
    Фото: Баянауыл ұлттық паркі
    ф
    Фото: Баянауыл ұлттық паркі

     

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور