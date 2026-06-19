باياناۋىل ۇلتتىق پاركىندە قاراقۇرتتاردىڭ جۇمىرتقاسى جويىلىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - مەكەمەنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرلەرى اتالعان جۇمىستار دەمالۋشىلار مەن پارك اۋماعىنا كەلۋشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
تورايعىر كولىنىڭ سولتۇستىك-شىعىس جاعالاۋىندا قاراقۇرتتاردى جويۋ جۇمىستارى باستالدى.
- ۇلتتىق پاركتىڭ عىلىم جانە مونيتورينگ ءبولىمى مەن جاسىباي بولىمشەسى مەملەكەتتىك ينسپەكتورلارىنىڭ قاتىسۋىمەن تورايعىر كولىنىڭ تاستى اۋماعىندا قاراقۇرتتاردى جويۋ بويىنشا ءىس-شارا وتكىزىلدى. جۇمىستار بارىسىندا 24 دانا قاراقۇرتتىڭ جۇمىرتقاسى ارنايى ىدىسقا جينالىپ، كوزدەرى جويىلدى. ال انالىق قاراقۇرتتار انىقتالعان جوق. ءىس-شارا دەمالۋشىلار مەن پارك اۋماعىنا سەرۋەندەپ كەلگەن تۋريستەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قولعا الىنعان، - دەپ حابارلادى باياناۋىل ۇلتتىق پاركىنەن.
قاۋىپتى جاندىكتەر تورايعىر كولىنىڭ سولتۇستىك تاستى جاعاجايىندا شامامەن 2-3 شەكتار جەردى جايلاعان.
بۇعان دەيىن باياناۋىلداعى تورايعىر اۋماعىندا تاعى قاراقۇرت شىعىپ جاتقانىن جازعانبىز.