دۋباي ايەل مارتەبەسىن كوتەرۋگە بەت بۇردى
استانا. قازاقپارات - دۋبايدا انا مەن ايەل مارتەبەسىن كوتەرىپ، قوعامداعى ءرولىن كۇشەيتەتىن جاڭا باستاما جاريالاندى. امىرلىك بيلىگى رەسمي قۇجات اينالىمىنان «ءۇي شارۋاسىنداعى ايەل» ۇعىمىن تولىقتاي الىپ تاستادى. ونىڭ ورنىن «ۇرپاق قالىپتاستىرۋشى» دەگەن ءسوز الماستىردى.
بۇل وزگەرىس قوعامدىق سانانى سەرپىلتىپ، ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردى جاڭارتۋعا سەپ. امىرلىك - قاتاڭ ءتارتىپ پەن ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردى ۇستاناتىن ەل. وتباسى ينستيتۋتى وزگەشە قالىپتاسقان. قوعامدا ايەلگە قاراعاندا ەر ازاماتتىڭ ورنى جوعارى. بيلىك سول الشاقتىقتى جويۋعا بەت بۇردى. قۇرىلىمدىق وزگەرىس جاساماسا دا، قۇرمەت پەن قۇندىلىقتى ارتتىراتىن باستامانى قولعا الدى.
شەيح حامدان بين مۇحاممەد بين راشيد ءال ماكتۋم، دۋبايدىڭ تاق مۇراگەرى:
- انا ۇلتتىڭ بولاشاعىن قالىپتاستىراتىن قۇندىلىقتاردى العاش بولىپ ۇرپاق ساناسىنا سىڭىرەدى. ولاردىڭ ەڭبەگى وراسان. سول سەبەپتى انالارىمىزدى «ءۇي شارۋاسىنداعى ايەل» دەگەن اتاۋدان اۋلاق بولۋىمىز كەرەك. «ۇرپاق تاربيەلەۋشى ءارى قالىپتاستىرۋشى» دەگەن ءسوز ورىندى دەر ەدىم. بۇل - ولاردىڭ ولشەۋسىز ەڭبەگىنە كورسەتىلگەن قۇرمەت.
دۋبايدىڭ تاق مۇراگەرى وسىلاي دەگەنمەن ەل ومىرىندە كوزقاراس بىركەلكى ەمەس. ازىرگە ءبىر عانا ايماقتا ايەل ادامعا قاتىستى جاڭا اتاۋ كەڭ قولدانىلا باستادى. ياعني قۇجات اينالىمى اۋىستى. قالعان امىرلىكتەر ءۇنسىز. ءبىر ەسەپتەن بۇل - فەدەراتيۆتىك جۇيەدەگى ەرەكشەلىك. ءداستۇر مەن رۋحانياتقا قاتىستى دۇنيەلەر ۇزاق ءارى بەيتاراپ نەگىزدە قارالادى.
ايتا كەتكەن ءجون، ەلدە مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر سانىنىڭ باسىم بولىگى - ايەل ادام. بيزنەستە دە ۇلەسى مول.
نادا ايلابۋني، امىرلىك تۇرعىنى:
- باستاما وتە ءساتتى شىقتى. قىز-كەلىنشەكتەر قاۋىمى ءدان ريزا. راسىمەن دە ايەل ادام ءۇي شارۋاسىمەن عانا شەكتەلىپ قالماۋ كەرەك. ولاردىڭ قوعامعا اسەرى مول. ۇرپاق ءوسىرۋ، تاربيەلەۋ ەلدىڭ كەلەشەگىن قۇرۋ دەگەندى بىلدىرەدى. وسى تۇرعىدان العاندا مەن بيلىكتىڭ قولداۋىن سەزىنىپ وتىرمىن.
ءاليا ءالۋاي، كاسىپكەر /ب ا ءا/:
- ءبىزدىڭ مەملەكەت ايەلدەردىڭ بارلىق سالادا جۇمىس ىستەۋىنە كەدەرگى كەلتىرمەيدى. كەرىسىنشە جاعداي جاسايدى. ولاردى بيزنەستە دە، مەملەكەتتىك قىزمەتتە دە ءجيى كەزدەستىرەتىن بولدىق. ەلدىڭ ءوسىپ-وركەندەۋىنە ۇلەس قوسىپ ءجۇر. وتباسىن قۇرىپ، ۇرپاق وربىتۋىنە دە كومەك بەرەدى.
شىعاناقتاعى اراب ەلدەرىنىڭ گەندەرلىك تەڭدىك ماسەلەسى بۇعان دەيىن حالىقارالىق ۇيىمدار تاراپىنان ءجيى سىنعا ۇشىرايتىن. وسىعان بايلانىستى جەرگىلىكتى ۇكىمەتتەر ايەل قۇقىعىنا باسا نازار اۋداردى. بىرەر جىل بۇرىن ساۋديادا قىز-كەلىنشەكتەردىڭ كولىك تىزگىندەۋىنە رۇقسات ەتىلدى. ال امىرلىكتە بۇل سالاداعى بەتبۇرىستى شەشىم الدەقاشان قابىلدانعان. انا مەن ايەل مارتەبەسىن كوتەرىپ، ءرولىن كۇشەيتەتىن باستاما ءوڭىر ەلدەرىنە ۇلگى بولا الادى.
وسى ورايدا دۋباي وزىندىك وڭ تاجىريبە ۇسىنىپ وتىر. الەۋمەت تانۋشىلاردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، «ۇرپاق قالىپتاستىرۋشى» ۇعىمىنىڭ ماڭىزى الداعى ۋاقىتتا ارتا تۇسەدى. ءتىپتى اراب تۇبەگىنە ءتان وتباسى ينستيتۋتىن زاماناۋي قۇندىلىقتارعا ساي بەيىمدەۋگە جول اشۋى مۇمكىن.
24.kz