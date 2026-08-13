باتىس ەۋروپا تۇرعىندارى 27 جىلدا العاش رەت كۇننىڭ تولىق تۇتىلعانىن كوردى
استانا. KAZINFORM - كۇننىڭ تۇتىلۋى ەۋروپا جۇرتشىلىعىنىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى. بىرنەشە رەت قايتالانعان قۇبىلىس الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى كەڭ تارادى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ بريۋسسەلدەگى ءتىلشىسى.
ەۋروپالىقتار 12 -تامىز كۇنى باتىس ەۋروپادا كۇننىڭ تولىق تۇتىلعانىن باقىلادى. بۇل 1999 -جىلدان بەرى العاش رەت قايتالانىپ تۇرعان قۇبىلىس. كەلەسى كۇننىڭ تۇتىلۋى 2027 -جىلدىڭ تامىزىندا قايتالانۋى مۇمكىن.
كۇن تۇتىلۋىنىڭ تولىق فازاسى گرەنلانديا، يسلانديا، يسپانيا جانە پورتۋگاليانىڭ شاعىن ايماقتارىندا كورىندى.
قۇرلىقتىڭ قالعان بولىگىندە جارتىلاي تۇتىلۋ بايقالدى. كۇن تۇتىلۋىنىڭ %90- ى فرانسيانىڭ سولتۇستىگىندە، بەلگيادا جانە گەرمانيادا كورىندى. جالپى فازانىڭ ماكسيمالدى ۇزاقتىعى يسلانديا جاعالاۋىندا 2 مينۋت 18 سەكۋندقا جەتتى. يسپانيادا كۇن ديسكىسى كۇن باتۋعا جاقىنداعاندا تولىعىمەن جاسىرىنىپ، قۇبىلىسقا ەرەكشە كوركەم كورىنىس بەردى - اسپان التىن جانە قىزىل رەڭگە بويالدى.
ەۋروپانىڭ ءىرى قالالارىندا اي كۇننىڭ بەتىن 99 پايىزعا دەيىن جاۋىپ تۇردى: لوندوندا شامامەن 91 پايىز، پاريجدە 92 پايىز جانە بەرليندە شامامەن 85 پايىز.
سوندىقتان ميلليونداعان ەۋروپالىقتار كوشەلەرگە، الاڭدارعا، توبەلەرگە، جاعالاۋ سىزىقتارىنا جانە ارنايى ۇيىمداستىرىلعان كورۋ ورىندارىنا شىقتى.
يسلانديادا تۋريستەردى تاسىمالدايتىن كرۋيز كەمەلەرى باتىس جاعالاۋعا جاقىندادى.
عالىمدار كۇننىڭ تۇتىلعانىن ارنايى كوزىلدىرىك ارقىلى كورۋگە كەڭەس بەرەدى.
وفتالمولوگ جانە فرانسيانىڭ ۇلتتىق وفتالمولوگتار وداعىنىڭ (SNOF) پرەزيدەنتى دوكتور ۆيسەنت دەدەس سەيسەنبى كۇنى BFMTV ارناسىندا كۇننىڭ تۇتىلۋى كەزىندە كوزدىڭ قاراشىعى تىم وسال بولاتىنىن ءتۇسىندىردى.
- كولەڭكە ايماعىندا بولعان كەزدە، قاراشىعىڭىز كەڭ اشىلىپ، جارىق ەنەرگياسىنىڭ كوپ مولشەرىن جىبەرەدى. بۇل كوز تورىن اۋىرتپاي كۇيدىرەدى، سەبەبى ونىڭ سەزىمتال سەنسورلىق جۇيەسى جوق. ەگەر زاقىم از تيسە، قالپىنا كەلتىرۋ مۇمكىن، ءبىراق بەلگىلى ءبىر ۋاقىتتا ول قايتىمسىز، ءبىز قازىرگى ۋاقىتتا كوز تورىن قالاي قالپىنا كەلتىرۋ كەرەكتىگىن بىلمەيمىز، - دەدى ول.
ناتيجەسىندە، ەۋروپالىق ءدارىحانالاردا سەرتيفيكاتتالعان كوزىلدىرىككە سۇرانىس جوعارىلادى. كوزىلدىرىگى جوقتارعا كۇننىڭ تۇتىلۋىن الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى كورۋگە كەڭەس بەرىلدى.
ەۋروپالىقتار سەرتيفيكاتتالعان كوزىلدىرىك، سۇزگىسى بار تەلەسكوپتار جانە پروەكسيا ادىستەرىن پايدالاندى.
تولىق فازا كەزىندە اسپاننىڭ قاراڭعىلانىپ، «كۇن ءتاجى» پايدا بولعانىن كورۋگە بولادى. كەيبىر ايماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەپ، قۇستار مەن جانۋارلار كۇن باتقانداعىداي ارەكەت ەتتى.
كەلەسى كۇننىڭ تۇتىلۋى ءبىر جىلدان كەيىن - 2027 -جىلدىڭ 2 -تامىزىندا بولادى. ونىڭ تولىق فازاسىن يسپانيا مەن سولتۇستىك افريكانىڭ وڭتۇستىگىنەن دە كورۋگە بولادى. قازاقستاندا ءىشىنارا كورىنىستەر بولادى. قازاقستان ارقىلى وتەتىن تولىق كۇننىڭ تۇتىلۋى 2060 -جىلدىڭ ءساۋىرى كەزىندە بولادى.
بۇعان دەيىن كۇن تۇتىلۋىنا بايلانىستى مايوركادا توتەنشە جاعداي جاريالانىپ، ارالعا اسكەر جىبەرىلگەن بولاتىن.