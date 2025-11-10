باتىس قازاقستاندا اۋلانعان كيىك سانى 85 مىڭعا جۋىقتادى
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا كيىكتى اۋلاۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
ب ق و ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكسياسىنىڭ باسشىسى نۇرلان راحىمجانوۆتىڭ ءمالىم ەتكەنىندەي، كۇنى بۇگىنگە دەيىن وبلىس بويىنشا 85 مىڭعا جۋىق كيىك اۋلانعان.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، سونىڭ ىشىندە 35,5 مىڭى اتىلىپ الىنسا، 49,5 مىڭى كورال ارقىلى ۇستالعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا وبلىس اۋداندارىندا 14 بريگادا ءوز جۇمىستارىن اتقارۋدا. سونىڭ ىشىندە 8- ءى اتۋ، قالعان التاۋى كورال ءادىسىن قولدانۋدا. قاۋلىعا سايكەس جۇمىستار 30 -قاراشادا اياقتالادى، - دەدى نۇرلان راحىمجانوۆ.
ينسپەكسيا باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، «كۋبلەي» ج ش س- دا كونسەرۆى جاساۋ ءۇشىن كيىك ەتى جيناقتالىپ جاتىر. باسقا كاسىپورىندار كيىك ەتىن وبلىستان تىسقارى جەرلەرگە وتكىزىپ جاتىر.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا كيىك ەتى جۇمىستار اتقارىلىپ جاتقان اۋدانداردا، سونداي-اق بايتەرەك اۋدانى بايقونىس اۋىلىندا، ورالعا قاراستى كرۋگلووزەرنىي كەنتىندە، وبلىس ورتالىعىندا دەپو بازارىندا ساتىلىپ جاتىر.
وڭىردە بيىلعى كوكتەمدە 2,3 ميلليون كيىك ساناققا ىلىككەن بولاتىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن باتىس قازاقستاندا كونسەرۆىلەنگەن كيىك ەتى ساتىلىمعا شىعاتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
عايساعالي سەيتاق