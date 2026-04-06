باتىس قازاقستاندا 91 مىڭ كيىك ءمۇيىزى قويماعا جىبەرىلگەن
استانا. قازاقپارات - بىلتىر باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى اقبوكەن سانى 108 مىڭ 458 باسقا ازايعان. دالا جانۋارىنىڭ پوپۋلياتسياسىن رەتتەۋ شارالارى اياسىندا 42 مىڭ باس كيىك تۇندە مىلتىقپەن اتىپ الىنسا، 66 مىڭ باس بوكەن تور قۇرۋ ارقىلى اۋلانىپتى.
كيىك ەتىن قابىلدايتىن 15 كاسىپورىن بار. ءار اۋلانعان كيىك ءۇشىن اڭشىلارعا 5 مىڭ تەڭگەگە دەيىن تولەنسە، ىشەك-قارنى الىنعان كيىك توشكەسىنىڭ كەلىسى مال سويۋ ورىندارىنا 500 تەڭگەدەن تاپسىرىلعان. ولار ءوز كەزەگىندە ەتتى حالىققا 1600 تەڭگەدەن ساتقان. «وحوتزووپروم» مەكەمەسى 91 مىڭ 800 دانا كيىك ءمۇيىزىن تاڭبالاپ-قۇجاتتاپ، الماتىعا ارنايى قويماعا جىبەرگەن.
«بيىل جينالعان ءمۇيىز ەكسپورتقا شىعارىلۋى مۇمكىن»، - دەيدى ماماندار. دەگەنمەن دالا جانۋارىنىڭ سانىن ازايتۋ ماسەلەسى تۇرعىنداردىڭ كوڭىلىنەن شىقپاي تۇر. عالىمدار وتكەن جىلى وڭىردە 460 مىڭ باس كيىك اۋلاۋعا ليميت بەرسە، سونىڭ تەك شيرەگى عانا ورىندالعان.
قايرات قادەشيەۆ، ب ق و ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى ينسپەكسياسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى:
- بىلتىرعى ساناق ناتيجەسى بويىنشا وڭىردە 2 ميلليون 300 مىڭ بوكەن ەسەپتەلدى. بيىلعى كوكتەمگى ساناق جوسپار بويىنشا كەلەسى اپتادا، ياعني 12- ساۋىردە باستالادى. وتكەن جىلى كيىك سانىن رەتتەۋ جۇمىستارى ۇكىمەت قاۋلىسىنا سايكەس شىلدەدە باستالدى. ال بيىل قاۋلى ازىرگە شىقپادى. قازىر دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر. بىلتىرعى اڭشىلار بريگادالارىمەن بيىل دا كەلىسىمگە وتىرامىز.
