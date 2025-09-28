باتىس قازاقستانعا قانداستاردىڭ كوپشىلىگى قاي ەلدەن كوشىپ كەلەدى
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىنا سوڭعى ءۇش جىلدا 345 قانداس قونىس اۋدارعان.
ب ق و جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلاماسىنان تۇسكەن مالىمەتكە قاراعاندا، قانداستار رەسەي، سونداي-اق وزبەكستان، تۇركمەنستان، قىرعىزستان، تاجىكستان جانە ازەربايجاننان كوشىپ كەلگەن.
2023-جىلى 184 ادام وبلىسقا ورنالاسسا، سونىڭ 134 ءىنىڭ تۇراقتى جۇمىسى بار. 50 ءى جوعارى ءبىلىمدى بولسا، 84 ءى ارناۋلى ورتا وقۋ ورنىن بىتىرگەن.
2024-جىلى كەلگەن 126 قانداستىڭ 90 ى تۇراقتى جۇمىس ورنىن تاپقان. 34 ءى جوعارى، 56 سى ارناۋلى ورتا ءبىلىمدى مەڭگەرگەن.
- بيىل 1-قىركۇيەككە دەيىن 35 ادام قونىستانسا، سونىڭ 23 ءى تۇراقتى جۇمىس ىستەيدى. بەسەۋىنىڭ جوعارى، 18 ءى ارناۋلى ورتا ءبىلىمى بار. بۇلاردىڭ اراسىندا 17 ەر، 18 ءى ايەل ادام، 8 ءى - زەينەتكەر، تورتەۋى - بالا. ولاردىڭ 24 ءى رەسەيدەن، جەتەۋى وزبەكستاننان، تۇركمەنستان، يران، يوردانيا مەن مىسىردان ءبىر-ءبىر ادامنان قونىس اۋدارعان، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
ب ق و ستاتيستيكا دەپارتامەنتىنىڭ 1-تامىزداعى مالىمەتى بويىنشا وبلىس حالقى 695,9 مىڭ بولسا، سونىڭ 400,3 مىڭى نەمەسە 57,5 پايىزى - قالا، 295,6 مىڭى (42,5 پايىزى) - اۋىل تۇرعىندارى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن باتىس قازاقستاندا 700 دەن استام جاستىڭ اسكەر قاتارىن تولىقتىراتىنىن جازعان ەدىك.