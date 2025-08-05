ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:44, 05 - تامىز 2025 | GMT +5

    باتىس قازاقستان وبلىسىندا 4 مىڭنان استام كيىك اۋلاندى

    استانا. قازاقپارات - باتىس قازاقستان وبلىسىندا بيىل 460 مىڭ كيىكتى اۋلاۋعا ليميت بەلگىلەنگەن ەدى، دەپ حابارلايدى 24kz.

    Өзбекстан Қазақстаннан 500 киік алу бойынша келіссөз жүргізіп жатыр
    Фото: gov.kz

    «الايدا بۇل مەجەگە قول جەتكىزۋ وڭاي ەمەس»، - دەيدى ماماندار. جاۋاپتىلاردىڭ ايتۋىنشا، اڭشىلاردىڭ قيمىلى باياۋ، قىزمەتى سالعىرت. بوكەن باسىن رەتتەۋگە رۇقسات بەرىلگەن 1-شىلدەدەن بەرى وڭىردە تەك 4 مىڭنان استام جانۋار اۋلاندى.

    7 كاسىپورىنمەن كەلىسىم بار، ءبىراق كيىك ەتى 5-ەۋىنە عانا جەتكىزىلىپ جاتىر. بولاشاقتا ەتتەن كونسەرۆى جاساۋ جوسپارلانعان ەدى. الايدا شيكىزاتتىڭ جەتىسپەۋشىلىگىنە بايلانىستى كومبينات ەتتى قالبىردا بۇقتىرۋعا ءازىر كىرىسكەن جوق. بۇگىندە 5 بريگادا اقبوكەن اتۋمەن اينالىسادى. ال 1- قىركۇيەكتەن باستاپ كيىكتەردى جاپپاي تورمەن اۋلاۋ باستالادى.

    نۇرلان راقىمجانوۆ، ب ق و ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار الەمىن قورعاۋ ينسپەكسياسىنىڭ باسشىسى:

    - ەندى قازىر سول 5 بريگادا جۇمىس اتقارىپ جاتىر. مانا ايتىپ كەتكەندەي ءبارى دە كازتالوۆ اۋدانىندا. الداعى ءۇمىتىمىز كورال دا قوسىلادى. كورالمەن اۋلايمىز دەپ جاتقان ادامدار بار. سولار قوسىلسا، ونەدى دەگەن ءۇمىتىمىز بار.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
