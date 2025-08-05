باتىس قازاقستان وبلىسىندا 4 مىڭنان استام كيىك اۋلاندى
استانا. قازاقپارات - باتىس قازاقستان وبلىسىندا بيىل 460 مىڭ كيىكتى اۋلاۋعا ليميت بەلگىلەنگەن ەدى، دەپ حابارلايدى 24kz.
«الايدا بۇل مەجەگە قول جەتكىزۋ وڭاي ەمەس»، - دەيدى ماماندار. جاۋاپتىلاردىڭ ايتۋىنشا، اڭشىلاردىڭ قيمىلى باياۋ، قىزمەتى سالعىرت. بوكەن باسىن رەتتەۋگە رۇقسات بەرىلگەن 1-شىلدەدەن بەرى وڭىردە تەك 4 مىڭنان استام جانۋار اۋلاندى.
7 كاسىپورىنمەن كەلىسىم بار، ءبىراق كيىك ەتى 5-ەۋىنە عانا جەتكىزىلىپ جاتىر. بولاشاقتا ەتتەن كونسەرۆى جاساۋ جوسپارلانعان ەدى. الايدا شيكىزاتتىڭ جەتىسپەۋشىلىگىنە بايلانىستى كومبينات ەتتى قالبىردا بۇقتىرۋعا ءازىر كىرىسكەن جوق. بۇگىندە 5 بريگادا اقبوكەن اتۋمەن اينالىسادى. ال 1- قىركۇيەكتەن باستاپ كيىكتەردى جاپپاي تورمەن اۋلاۋ باستالادى.
نۇرلان راقىمجانوۆ، ب ق و ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار الەمىن قورعاۋ ينسپەكسياسىنىڭ باسشىسى:
- ەندى قازىر سول 5 بريگادا جۇمىس اتقارىپ جاتىر. مانا ايتىپ كەتكەندەي ءبارى دە كازتالوۆ اۋدانىندا. الداعى ءۇمىتىمىز كورال دا قوسىلادى. كورالمەن اۋلايمىز دەپ جاتقان ادامدار بار. سولار قوسىلسا، ونەدى دەگەن ءۇمىتىمىز بار.