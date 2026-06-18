باتىس قازاقستاندا كەنە شاققان ادامدار سانى 160 تان استى
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى كەنە شاققان 163 ادام مەديسينالىق كومەككە جۇگىندى.
ب ق و سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى گۇلدانا كەرەيەۆانىڭ ءمالىم ەتكەنىندەي، وتكەن جىلى وسى مەرزىمدە 166 ادامدى كەنە شاققان ەدى. بۇل كورسەتكىشتەر كەنە شاعۋىنىڭ الدىن الۋ شارالارىن قاتاڭ ساقتاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن كورسەتەدى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، كوكتەم-جاز مەزگىلىندە كەنەلەردىڭ بەلسەندىلىگى ەداۋىر ارتادى. كەنەلەر ادام دەنساۋلىعىنا قاۋىپتى جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ، سونىڭ ىشىندە كونگو-قىرىم گەمورراگيالىق قىزباسىنىڭ قوزدىرعىشتارىن تاسىمالداۋى مۇمكىن.
- كەنە شاعۋىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن تابيعات اياسىندا دەمالعاندا جانە دالادا جۇمىس ىستەگەندە، اشىق ءتۇستى، دەنەنى تولىق جاباتىن كيىم كيۋ، ارنايى رەپەللەنتتەر قولدانۋ جانە كيىم مەن دەنەنى ۇنەمى تەكسەرىپ وتىرۋ ۇسىنىلادى. ۇيگە ورالعاننان كەيىن كەنەنىڭ بار-جوعىنا كوز جەتكىزىپ، ادام ءوزىن، بالالارىن، جاقىن-جۋىقتارىن، سونداي-اق ءۇي جانۋارلارىن مۇقيات قاراپ شىعۋ قاجەت، - دەيدى گ. كەرەيەۆا.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ەگەر دەنەگە كەنە جابىسىپ قالسا، ادام ونى ءوز بەتىنشە الىپ تاستاۋعا تىرىسپاعان ابزال. مۇمكىندىگىنشە تەز ارادا مەديسينالىق ۇيىمعا جۇگىنىپ، دارىگەردەن بىلىكتى كومەك العان ءجون.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ب ق و-دا قىزىلشامەن اۋىرعان 270-تەن استام ادامنىڭ باسىم بولىگى ەكپە الماعانىن جازعان ەدىك.