باستى ماسەلە ماسكەۋ مەن كيەۆتىڭ تىكلەي ديالوگى ارقىلى شەشىلۋى ءتيىس - ساياساتتانۋشى
استانا. KAZINFORM - ساياسات تانۋشى، حالىقارالىق كونممۋنيكاتسيالار جونىندەگى ساراپشى ازامات بايعاليەۆ انكوريدجدە (الياسكا، ا ق ش) ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسىنا قاتىستى پىكىرىن ءبىلدىردى.
- ترامپتىڭ «مامىلەگە كەلمەدىك» دەگەن باستى دايەكسوزى كەلىسسوزدەردىڭ قالاي بولعانىن ايقىن كورسەتەدى. وكىنىشكە قاراي، كەرەمەت ناتيجە بولمادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ساراپشى.
ونىڭ پايىمىنشا، ەلەۋلى ناتيجەلەرگە ءۇمىت ارتۋ - ءالى ەرتە.
- كەيىنگى جىلدارى العاش رەت بولعان پۋتيننىڭ ا ق ش- قا قىسقا مەرزىمدى ساپارى بىردەن ناقتى ناتيجەلەر اكەلەدى دەپ سەنۋ ارتىق بولار ەدى. تاراپتار ءبىر-بىرىنە قاراي ماڭىزدى قادام جاسادى. ءبىراق ازىرگە ىرگەلى ىمىراعا كەلۋگە دايىن ەمەس، - دەدى ازامات بايعاليەۆ.
ساياسات تانۋشى سونداي-اق كەلىسسوزدەردى ۇيىمداستىرۋ ەرەكشەلىكتەرىنە نازار اۋداردى. ول كەڭەيتىلگەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسى مەن تۇسكى استىڭ بولماعانىنا قاراپ، كەلىسسوزدەر جوسپار بويىنشا وتپەگەن سىڭايلى دەگەن پىكىرىن ايتتى.
- كەزدەسۋ كەستەسى جاعدايعا بايلانىستى يكەمدى تۇردە قۇرىلدى. سەبەبى تاراپتار ازىرگە ءبىر-بىرىنەن نە كۇتۋگە بولاتىنىن تولىق تۇسىنبەيدى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن Fox تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ترامپ ناقتى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىلمەگەنىن مويىنداعان ەدى.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، قاقتىعىستىڭ باستى پروبلەماسى تىكەلەي كەلىسسوزدەر ارقىلى شەشىلۋى ءتيىس.
- قاقتىعىستىڭ باستى پروبلەماسى ماسكەۋ مەن كيەۆ اراسىنداعى تىكەلەي كەلىسسوزدەر فورماتىندا، ۆاشينگتوننىڭ ءسوزسىز تىكەلەي ارالاسۋىمەن شەشىلۋى كەرەك، - دەپ اتاپ ءوتتى ساياساتتانۋشى.
سونىمەن بىرگە ول تاراپتاردىڭ ديالوگتى جالعاستىرۋعا نيەتتى ەكەنىن وڭ كورسەتكىش رەتىندە باعالادى.
- اق ءۇي مەن كرەمل ءالى دە بولسا كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋعا، ونىڭ ىشىندە كەزدەسۋدى ۋكراينا مەن ەۋرووداقتىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەيتىلگەن فورماتتا وتكىزۋگە ۇمىتتەنىپ وتىر. بۇل وتە ورىندى. ويتكەنى مىناداي بۇلجىمايتىن ەرەجە بار: كەز كەلگەن قاقتىعىستى تار ايادا باستاۋ وڭاي، ءبىراق ونى اياقتاۋ وتە قيىن. ول ءۇشىن بارلىق مۇددەلى تاراپ قاتىسۋى قاجەت، - دەدى ساراپشى.
قورىتىندىلاي كەلە، بايعاليەۆ ماسەلەنى بەيبىت تۇردە رەتتەۋ وتە كۇردەلى پروتسەسس ەكەنىن جانە ۋكراينا مەن رەسەي اراسىنداعى اسكەري قاقتىعىستى شەشۋدىڭ جەڭىل جولدارى جوقتىعىن ايتتى.
- بارلىق تاراپ ەڭ ەلەۋلى ىمىراعا دايىن بولعاندا عانا ناقتى بەيبىت ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋگە بولادى. انكوريدجدەگى كەزدەسۋدەن سوڭ ونىڭ مۇمكىندىگى وتە از ەكەنىن دە مويىندايىق. ءبىراق بۇل بەيبىت كەلىسسوزدەردەن باس تارتۋ كەرەك دەگەندى بىلدىرمەيدى. كەرىسىنشە، كەلەسى راۋندقا الدەقايدا تەرەڭ ءارى باتىل دايىندىق قاجەت ەكەنىن، سونداي-اق قاقتىعىستى رەتتەۋگە قاتىسى بار بارلىق تاراپتى تارتۋ كەرەكتىگىن كورسەتەدى، - دەپ تۇيىندەدى ءسوزىن ساياساتتانۋشى.
ءوز كەزەگىندە ساياساتتانۋشى قازبەك مايگەلدينوۆ پۋتين- ترامپ كەزدەسۋى حالىقارالىق شيەلەنىستى ازايتۋ جولىنداعى ديپلوماتيالىق قادام دەپ باعالاعان ەدى.
بۇعان دەيىن ءۇش ساعاتقا جۋىق ۋاقىت كەلىسسوز جۇرگىزگەن ترامپ پەن پۋتين كەلىسىمگە كەلە الماعانىن جازعان ەدىك.