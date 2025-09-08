ق ز
    11:20, 08 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    باس پروكۋراتۋرانىڭ اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى كوميتەتى ەندى ينۆەستورلار قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتى دەپ اتالادى - جولداۋ

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسىنىڭ اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى كوميتەتى ەندى ينۆەستورلار قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتى دەپ اتالادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋى بارىسىندا ايتتى.

    Жолдау
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    ايتا كەتەيىك، جولداۋدىڭ ونلاين ترانسلياتسياسى Jibek Joly ەفيرىندە، سونداي-اق تەلەارنانىڭ YouTube ارناسىندا ءجۇرىپ جاتىر.

    Kazinform سايتى تىكەلەي ەفيرمەن قاتار، جازباشا ترانسلياتسيا دا جاسايدى.

    سونداي-اق جولداۋ ءماتىنىن اگەنتتىكتىڭ تەلەگرام ارناسىنان وقۋعا بولادى.

     

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ جولداۋ-2025
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
