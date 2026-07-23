باس پروكۋراتۋرا سايلاۋالدى ۇگىت جۇرگىزۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - پارتيالىق تىزىمدەردى تىركەۋ كەزەڭىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى بۇگىن، 2026 -جىلعى 23-شىلدە 18 ساعات 01 مينۋتتان باستاپ 2026 -جىلعى 22-تامىز 00 ساعات 00 مينۋتقا دەيىن جالعاساتىن سايلاۋ الدىنداعى ۇگىت جۇرگىزۋ باستالادى.
سايلاۋ الدىنداعى ۇگىت جۇرگىزۋدىڭ ءتارتىبى مەن شارتتارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ 27-جانە 28-باپتارىمەن رەتتەلگەن.
مەملەكەت ازاماتتارعا، قوعامدىق بىرلەستىكتەرگە بەلگىلى ءبىر كانديداتتى، ساياسي پارتيانى قولداپ نەمەسە وعان قارسى كەدەرگىسىز سايلاۋ الدىنداعى ۇگىت جۇرگىزۋ قۇقىعىنا كەپىلدىك بەرەدى.
- ۇگىت ب ا ق جانە ونلاين-پلاتفورمالار ارقىلى، سايلاۋالدىنداعى جاريا ءىس- شارالاردى وتكىزۋ جانە ۇگىت ماتەريالدارىن تاراتۋ جولىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
تەلەراديو حابارلارىن تاراتۋ سۋبەكتىلەرى جاڭالىقتار مەن تالداۋ باعدارلامالاردا ۇگىت ماتەريالدارىن تاراتۋعا قۇقىلى ەمەس.
وسى تالاپتى بۇزۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 112-بابىنىڭ 1-1-بولىگىنە سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعادى (ايىپپۇل 50 ا ە ك)، - دەدى باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى ەرلان وتەگەنوۆ.
كانديداتتار نە ولاردىڭ سەنىم بىلدىرگەن ادامدارى بولىپ تىركەلگەن جۋرناليستەردىڭ، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى رەداكسيالارى لاۋازىمدى ادامدارىنىڭ سايلاۋدى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ارقىلى كورسەتۋگە قاتىسۋىنا قۇقىعى جوق.
بۇل قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 122-بابىنىڭ 3-بولىگىنە سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعادى (ايىپپۇل 20 ا ە ك).
ب ا ق كانديداتتاردىڭ، ساياسي پارتيالاردىڭ سايلاۋ ناۋقانىن، ولاردىڭ سايلاۋ الدىنداعى ءىس-شارالارىنىڭ ماقساتتارىن، مىندەتتەرى مەن ناتيجەلەرىن، سونداي-اق ولارمەن بايلانىستى وقيعالار مەن فاكتىلەردى بۇرمالاماي، وبەكتيۆتى تۇردە جاريالاۋعا مىندەتتى.
سونىمەن قاتار، ب ا ق جانە ونلاين-پلاتفورمالاردى پايدالانۋشىلار كانديداتتىڭ نەمەسە ساياسي پارتيانىڭ ابىرويىنا، قادىر-قاسيەتىنە جانە ىسكەرلىك بەدەلىنە كورنەۋ نۇقسان كەلتىرەتىنى انىق ۇگىت ماتەريالدارىن جانە وزگە دە اقپاراتتى جاريالاۋدان تارتىنۋعا مىندەتتى.
ەرلان وتەگەنوۆتىڭ مالىمەتىنشە س س ى تالاپتار ساقتالماعان جاعدايدا، سونداي-اق كورسەتىلگەن ادامدارعا ار-نامىسىن، قادىر-قاسيەتىن جانە ىسكەرلىك بەدەلىن قورعاۋ ماقساتىندا تەرىسكە شىعارۋدى تەگىن جاريالاۋ مۇمكىندىگىن بەرۋدەن باس تارتقان جاعدايدا قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 112-بابىنىڭ 1 جانە 2-بولىكتەرىنە سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپتىلىق كوزدەلگەن (ايىپپۇل 20 دان 50 ا ە ك- كە دەيىن).
پارتيالىق تىزىمدەردى ۇسىنعان كانديداتتار مەن ساياسي پارتيالارعا سايلاۋ الدىنداعى ۇگىت جۇرگىزۋ ءۇشىن ب ا ق تەڭ قول جەتكىزۋ جاعدايلارى قامتاماسىز ەتىلەدى.
- ب ا ق ءبىر ساياسي پارتيانىڭ ۇگىت ماتەريالدارىن شارتتىق نەگىزدە ورنالاستىرۋىنا كەلىسىم بەرۋى پارتيالىق تىزىمدەردى ۇسىنعان باسقا ساياسي پارتيالاردىڭ دا ۇگىت ماتەريالدارىن ورنالاستىرۋىنا كەلىسىم بەرگەن بولىپ ەسەپتەلەدى.
ەگەر ب ا ق وسى تالاپتى بۇزسا، وندا بۇل قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 112-بابىنىڭ 4 جانە 6-بولىكتەرىنە سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعادى (ايىپپۇل 20 دان 50 ا ە ك-كە دەيىن).
شارتتىق نەگىزدە ۇگىت ماتەريالدارىن ورنالاستىرۋ جونىندەگى قىزمەتتەردى كورسەتەتىن ب ا ق جانە ونلاين-پلاتفورمالاردى پايدالانۋشىلاردىڭ نازارىنا اۋدارامىز، ولار ۇگىت باستالعانعا دەيىن كەمىندە 5 كۇن بۇرىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا ورنالاستىرۋ قۇنى مەن شارتتارى تۋرالى مالىمەتتەردى ۇسىنۋى قاجەت،-دەدى ول.
ۇگىت ماتەريالدارىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى كورسەتىلگەن مالىمەتتەردى جاريالاعاننان كەيىن عانا ورنالاستىرۋعا بولادى.
كورسەتىلگەن تالاپتاردى ساقتاماعان جاعدايدا قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 112-بابىنىڭ 5-بولىگىنە سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپتىلىق كوزدەلگەن (ايىپپۇل 30 دان 50 ا ە ك كە دەيىن).
سونىمەن قاتار، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مەن جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارى كانديداتتارعا سايلاۋشىلارمەن كەزدەسۋلەر وتكىزۋ ءۇشىن شارتتىق نەگىزدە ءۇي-جايلار بەرەدى.
ولار ءبىرىڭعاي جانە تەڭ جاعدايلاردا ۇسىنىلۋعا ءتيىس.
وسى تالاپتاردى بۇزۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 123-بابىنا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعادى (ايىپپۇل 30 ا ە ك).
ۇگىت ماتەريالدارىنا قاتىستى ولاردىڭ قۇرامىندا وسى ماتەريالداردى شىعارعان ۇيىم تۋرالى (باسپا ماتەريالدارى بويىنشا - اسىلعان ورنى مەن تارالىمى تۋرالى)، تاپسىرىس بەرگەن ادامدار جانە قانداي قاراجات ەسەبىنەن تولەنگەنى تۋرالى مالىمەتتەر بولۋى ءتيىس ەكەنىن ەسكەرۋ قاجەت.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنان تىس جەردە ۇگىت ماتەريالدارىن دايىنداۋعا، جاسىرىن (انونيمدى) ۇگىتماتەريالدارىن تاراتۋعا، سونداي-اق اعىمداعى سايلاۋ ناۋقانى ءۇشىن دايىندالماعان ۇگىت ماتەريالدارىن پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى.
ونلاين-پلاتفورمالارعا قاتىستى بۇل تالاپتار ونلاين-پلاتفورمالاردى پايدالانۋشىلار ۇگىت ماتەريالدارىن شارتتىق نەگىزدە دايىنداعان جاعدايدا قولدانىلادى.
وسى تالاپتاردى بۇزۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 113-بابىنا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعادى (ايىپپۇل 25 ا ە ك).
مەنشىك يەسىنىڭ نەمەسە وزگە دە يەلەنۋشىنىڭ كەلىسىمىمەن عيماراتتاردا، قۇرىلىستاردا جانە وزگە دە وبەكتىلەردە ورنالاستىرىلعان ۇگىت ماتەريالدارىن قاساقانا جويۋ نەمەسە ءبۇلدىرۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 114-بابىنا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعادى (ايىپپۇل 15 ا ە ك).
باياندالعاندى ەسكەرە وتىرىپ، باس پروكۋراتۋرا زاڭدىلىق پەن قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ، سونداي-اق ادام مەن ازاماتتىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋ ماقساتىندا سايلاۋ پروتسەسىنە قاتىسۋشىلاردىڭ بارلىعىن سايلاۋ الدىنداعى ۇگىت جۇرگىزۋ كەزەڭىندە سايلاۋ تۋرالى زاڭنامانى قاتاڭ ساقتاۋعا جانە قۇقىققا قايشى ارەكەتتەرگە جول بەرمەۋگە تاعى دا شاقىرادى، - دەدى باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى ەرلان وتەگەنوۆ.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋ كۇنىن بەلگىلەگەن ەدى.