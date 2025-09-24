باس پروكۋراتۋرا قوجامجاروۆ، كەكسەل، تاتۋبايەۆ ىستەرى جونىندە ايتىپ بەردى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ ماجىلىستە قايرات قوجامجاروۆ، ولەسيا كەكسەل جانە تالعات تاتۋبايەۆقا قاتىستى تەرگەۋ جونىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكونوميكالىق جانە سىبايلاس جەمقورلىق قىلمىستارىنا قارسى كۇرەس اگەنتتىگىنىڭ (قارجى پوليتسياسىنىڭ) بۇرىنعى ءتوراعاسى قايرات قوجامجاروۆقا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.
- قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى، قازىرگى ۋاقىتتا دالەلدەمەلىك بازا جيناقتالىپ جاتىر. قالعانىنىڭ ءبارى پروتسەسستە جاريا ەتىلەدى، - دەدى ول.
قايرات قوجامجاروۆتىڭ ناقتى قايدا ەكەندىگى تۋرالى سۇراققا سپيكەر تەرگەۋ مۇددەلەرىن العا تارتىپ، پىكىر بىلدىرۋدەن باس تارتتى.
سونىمەن بىرگە، باس پروكۋرور ورىنباسارىنىڭ حابارلاۋىنشا، سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ۇلتتىق بيۋروسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى تالعات تاتۋبايەۆ پەن باس پروكۋراتۋرانىڭ ارنايى پروكۋرورلار قىزمەتىنىڭ ەكس-باستىعى ولەسيا كەكسەلگە قاتىستى جەكە قىلمىستىق ىستەر قوزعالعان.
- بۇل ءارتۇرلى ىستەر، ءبىراق ازاپتاۋ فاكتىلەرى بويىنشا ۇقساس. تاتۋبايەۆ قاماۋعا الىندى. ال كەكسەلدىڭ جاس ءسابيى بار، سوندىقتان ونىڭ ستاتۋسى انىقتالىپ جاتىر، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
ايتا كەتەيىك، قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا قايرات قوجامجاروۆقا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى. ول لاۋازىمدىق وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالاندى جانە ءارتۇرلى كەزەڭدە قىلمىستىق جولمەن الىنعان اقشانى زاڭداستىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.