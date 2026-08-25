باس پروكۋراتۋرا قۇرىلتاي سايلاۋىنداعى زاڭ بۇزۋ تۋرالى دەرەكتەردى جاريالادى
استانا. KAZINFORM - سايلاۋدى ۇيىمداستىرۋ مەن وتكىزۋدىڭ بۇكىل كەزەڭىندە اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ نەبارى 2 قۇرامى بويىنشا 15 بۇزۋشىلىق انىقتالدى.
ەلدە جۇرگىزىلىپ جاتقان كونستيتۋتسيالىق رەفورما اياسىندا پروكۋراتۋرا ورگاندارى وتكەن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى تاريحي سايلاۋىنىڭ بارلىق كەزەڭىندە زاڭدىلىقتىڭ ساقتالۋىنا جوعارى قاداعالاۋدى قامتاماسىز ەتتى.
سايلاۋ ناۋقانىن جالپى العاندا، كانديداتتاردى ۇسىنۋ جانە پارتيالىق تىزىمدەردى تىركەۋ، ۇگىت جۇرگىزۋ جانە داۋىس بەرۋ پروتسەستەرىن قوسا العاندا، قۇقىقتىق الاڭدا، تىلەكتەستىك پەن تىنىشتىق جاعدايىندا ءوتتى.
سايلاۋ كوميسسيالارى تاراپىنان بۇزۋشىلىقتار، بيۋللەتەندەردى زاڭسىز بەرۋ، باسقا ادامدار ءۇشىن داۋىس بەرۋ جانە بيۋللەتەندەردى تاستاۋ فاكتىلەرى بولعان جوق.
سونداي-اق اككرەديتتەلگەن بايقاۋشىلارمەن جانە باق وكىلدەرىمەن جانجالدار، ولاردى سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنەن شىعارىپ جىبەرۋ فاكتىلەرى جانە قوعامدىق ءتارتىپتىڭ وزگە دە ورەسكەل بۇزۋشىلىقتارى تىركەلگەن جوق.
- سايلاۋدى ۇيىمداستىرۋ مەن وتكىزۋدىڭ بۇكىل كەزەڭىندە اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ نەبارى 2 قۇرامى بويىنشا 15 بۇزۋشىلىق انىقتالدى. اتاپ ايتقاندا، بۇل - 3 زاڭسىز ساۋال سالۋ فاكتىسى جانە 12 فاكت - وعان تىيىم سالۋ كەزەڭىندە ۇگىت جۇرگىزۋ.
سالىستىرۋ ءۇشىن، 2023-جىلعى سايلاۋدا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ 8 قۇرامى بويىنشا سايلاۋ زاڭناماسىن بۇزۋدىڭ 69 فاكتىسى بولدى.
2026-جىلدىڭ وسى ەلەكتورالدىق كەزەڭىندە پروكۋرورلار بارلىعى 12 ءوتىنىشتى قارادى. ولاردىڭ ءارقايسىسى بويىنشا تۇسىندىرمە سيپاتىنداعى جاۋاپتار بەرىلدى. بارلىق ءوتىنىش پارتيالىق تىزىمدەردى تىركەۋ جانە ۇگىت جۇرگىزۋ ماسەلەلەرىنە قاتىستى بولدى، - دەلىنگەن باس پروكۋراتۋرا حابارلاماسىندا.
قۇقىقتىق احۋال 2023-جىلعى ناۋرىزداوتكەن پارلامەنت ءماجىلىسى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىندا مۇلدە وزگەشە بولدى.
سول كەزدە پروكۋراتۋرا ورگاندارى 113 ءوتىنىش پەن شاعىمدى قارادى، ياعني بيىلعىدان 9 ەسە كوپ.
2023-جىلعى سايلاۋ ناۋقانى كەزەڭىندە پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتار سوت ورگاندارىنا 82 تالاپ ارىز بەردى، ال بيىل، پارتيالىق تىزىمدەرگە ەنگىزىلگەن كانديداتتار سوتتارعا جۇگىنگەن جوق.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەر ۋاكىلەتتى ورگاندار مەن پروكۋراتۋرانىڭ «زاڭ جانە ءتارتىپ» كونستيتۋتسيالىق قاعيداتى شەڭبەرىندە جۇرگىزگەن اۋقىمدى ءتۇسىندىرۋ جانە پروفيلاكتيكالىق جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن راستاپ قانا قويماي، سايلاۋ پروتسەسىنە قاتىسۋشىلاردىڭ قۇقىقتىق مادەنيەتىنىڭ ساپالىق تۇرعىدان ارتقانىن دا ايقىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەلىك قۇرىلتاي سايلاۋىنا 9,3 ميلليوننان استام ادام قاتىسقانى تۋرالى جازعان ەدىك.