باس پروكۋراتۋرا كۇدىككە ىلىنگەن ولەسيا كەكسەلگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ باس پروكۋراتۋرانىڭ ارنايى پروكۋرورلار قىزمەتىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى ولەسيا كەكسەلگە قاتىستى ىسكە تۇسىنىك بەردى.
- ولەسيا كەكسەلگە قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى. بۇل رەتتە، ادام ازاپتاۋعا قاتىسى دەرەك تەكسەرىلىپ جاتىر. جاقىندا سوت سانكسياسىمەن وعان ەكى ايعا ءۇيقاماقتا ۇستاۋ شەشىمى شىعارىلدى، - دەدى ع. قويگەلديەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ايتا كەتەيىك، بيىل شىلدە ايىندا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ۇلتتىق بيۋروسى تەرگەۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ولەسيا كەكسەل ادام ازاپتاۋعا قاتىسى بار دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2019 -جىلى باس پروكۋراتۋراعا ءبىر ازامات ونى تەرگەۋشىلەر وزىنە قارسى كۋالىك بەرۋگە ماجبۇرلەگەنىن ايتىپ، شاعىم تۇسىرگەن بولاتىن. بۇل شاعىمدا سول كەزدەگى ارنايى پروكۋرورلار قىزمەتىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى ولەسيا كەكسەلدىڭ دە اتى اتالعان.
الايدا سول كەزدە ءى ءى م بۇل ىستە قىلمىستىق قۇرام جوق دەپ، تەرگەۋدى توقتاتقان ەدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ