باس پروكۋراتۋرا اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ قازا تابۋى مەن جاراقات الۋ سەبەپتەرىن تەكسەرەدى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ باس پروكۋراتۋرا مەن باس اسكەري پروكۋراتۋرا باسشىلىعى قازا تاپقان جانە جاراقات العان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ انالارىن قابىلدايتىنىن ايتىپ، الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىنا جازدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا باس پروكۋراتۋرا مەن باس اسكەري پروكۋراتۋرا باسشىلىعى قازا تاپقان جانە جاراقات العان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ انالارىن قابىلدايدى. ولاردىڭ ءاربىر ءۋاجى نازاردان تىس قالمايدى، - دەپ جازدى بەرىك اسىلوۆ.
ول بۇل جۇمىسقا قورعانىس مينيسترلىگى مەن ۇلتتىق ۇلاننىڭ ورتالىق اپپاراتتارىنىڭ وكىلدەرى تارتىلعانىن ايتتى.
- سونداي-اق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ قازا تابۋى مەن جاراقات الۋىن بولدىرماۋ جونىندەگى جۇمىستارعا، اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋدىڭ زاڭدىلىعىنا جانە مەديتسينالىق قىزمەتتىڭ قورىتىندىلارىنىڭ نەگىزدىلىگىنە باعا بەرىلەدى.
وسى جۇمىسقا قورعانىس مينيسترلىگى مەن ۇلتتىق ۇلاننىڭ ورتالىق اپپاراتتارىنىڭ وكىلدەرى تارتىلدى، - دەدى ول.
ەسكە سالساق كەشە پرەزيدەنت اسكەردە قازا تاپقان ساربازدارعا قاتىستى ءىستى تەرگەۋ كەزىندە زاڭنىڭ ساقتالۋىن قاداعالاۋدى تاپسىرعان ەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ باس پروكۋرورعا اسكەردە قازا تاپقان ساربازداردىڭ انالارىنان تۇسكەن ارىز-شاعىمدى 12 كۇن ىشىندە قاراستىرىپ، ءىستى تەرگەۋ بارىسىندا زاڭنىڭ ساقتالۋىنا باعا بەرۋدى تاپسىردى.