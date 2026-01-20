باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەردىڭ وكىلەتتىكتەرى كەڭەيتىلمەك
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-اقپاننان باستاپ باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەرلەردىڭ وكىلەتتىكتەرى كەڭەيتىلەتىنى بەلگىلى بولدى.
بۇل تۋرالى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنە سايكەس، ولار بۇزۋشىلىقتاردىڭ سەبەپتەرىن جويۋ جونىندە جەكە ۇسىنىمداردى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا جانە بيۋجەتتىك باعدارلامالاردىڭ اكىمشىلەرى سانالاتىن مەملەكەتتىك ورگاندارعا جولداۋ قۇقىعىنا يە بولادى.
سونداي-اق بۇزۋشىلىقتاردىڭ جۇيەلى سەبەپتەرىن جويۋ ءۇشىن شارالار قابىلداۋدى تالاپ ەتە الادى.
- بۇل وكىلەتتىكتەر بالالار مەكەمەلەرىندە جانە الەۋمەتتىك سالا ۇيىمدارىندا انىقتالعان قاۋىپ-قاتەرلەرگە جەدەل ارەكەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن كوميتەت حابارلاماسىندا.
بۇدان بۇرىن سانيتاريالىق قىزمەت ماماندارىنىڭ بىلىكتىلىك جۇيەسىنە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر كۇشىنە ەنگەنىن جازدىق.