باس مەشىتتىڭ كىلەمى گيننەسس كىتابىنا ەنۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - رەسپۋبليكالىق باس مەشىتتىڭ كىلەمى كولەمى بويىنشا گيننەسس رەكوردتار كىتابىنا الەمدەگى ەڭ ۇلكەن كىلەم رەتىندە ەنۋى مۇمكىن. قازىر ماماندار ولشەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
ويۋمەن ورنەكتەلگەن ەدەن جابىنى ءۇندىستاننىڭ مۋمباي قالاسىندا قولدان توقىلعان. جالپى اۋدانى 14 مىڭ شارشى مەترگە جۋىقتايدى. ەگەر بۇل اقپارات رەسمي تۇردە راستالسا، وندا ابۋ- دابي قالاسىنداعى شەيح زايد مەشىتىندەگى كىلەم كولەمى جاعىنان ەكىنشى ورىنعا سىرعيدى. ويتكەنى ونىڭ جالپى اۋدانى نەبارى 5 مىڭ 700 شارشى مەترگە تەڭ.
اتاحان بوزتۋنا، كىلەم ءوندىرۋشى كومپانيانىڭ ساراپشىسى:
- كىلەم جاڭا زەلانديالىق قوي جۇنىنەن توقىلعان. ساپاسى وتە جوعارى. تابانىڭ تيگەننەن بايقالادى. جالپى سالماعى 85 توننا شيكىزات پايدالانىلدى. بۇل جابىندىنىڭ ءبىر شارشى مەترى 5 كەلىگە تەڭ. الەمدەگى ەڭ ۇلكەن كىلەم رەتىندە گيننەسس رەكوردتار كىتابىنا ەنۋىنە تولىق مۇمكىندىگى بار.
جانات يسابەكوۆ، عيماراتتار مەن قۇرىلىس نىساندارىنا ساراپتاما جۇرگىزۋ كومپانياسىنىڭ ديرەكتورى:
- بۇگىن ءبىرىنشى كۇن. ەرتەڭ، جالپى ءۇش كۇن جۇمىس ىستەيمىز. كومپيۋتەرگە ءبارىن تاحەومەتر كوورديناتتارىن كىرگىزەمىز. سونى شىعارىپ، ءمورىن قويىپ. مىناداي جۇمىس بىزدە ءبىرىنشى رەت. ءبىر اي بۇرىن بىزگە قوڭىراۋ شالدى. ءبىز ولارعا بارلىق قۇجاتتاردى جىبەردىك. ولار قابىلدادى.