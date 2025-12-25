باس جوسپارداعى وزگەرىس: الماتىدا جاڭا مەترو جەلىلەرىنىڭ جوباسى تانىستىرىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا مەترو جەلىسىن قالا سىرتىنا - الاتاۋ قالاسىنا قاراي ۇزارتۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر.
الماتىدا قالانىڭ 2040 -جىلعا دەيىنگى باس جوسپارىنا وزگەرىس ەنگىزۋ بويىنشا قوعامدىق تالقىلاۋلار ءوتىپ جاتىر. وندا «الماتى باس جوسپار» ع ز ي باس ديرەكتورى اسحات ءسادۋوۆ مەگاپوليستىڭ كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جوسپارى تۋرالى ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قولدانىستاعى مەترو جەلىسى قىزىل تۇسپەن بەلگىلەنگەن. ول «قالقامان» بەكەتى اشىلعان سوڭ، الداعى ۋاقىتتا «بارلىق» بازارىنا دەيىن ۇزارتىلادى. سونداي-اق، «قىزىل» جەلى ەكىنشى باعىتتا الماتى-1 تەمىرجول ۆوكزالىنا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
- قازىر ءبىز «قىزىل» جەلىنى «بارلىق» ستانسياسىنا دەيىن جەتكىزۋدى جانە ونى الماتى-1 تەمىرجول ۆوكزالىنا دەيىن ۇزارتۋدى تالقىلاپ جاتىرمىز، - دەدى ول.
جوبادا كورسەتىلگەن دەرەكتەرگە سايكەس، «رايىمبەك باتىر» بەكەتىنەن الماتى-1 تەمىرجول ۆوكزالىنا دەيىن مەترونىڭ ۇزىندىعى 7,7 ك م بولماق جانە 5 جاڭا ستانسيا سالىنادى.
جاڭادان سالىناتىن مەترونىڭ ەكىنشىسى كوك تۇسپەن بەلگىلەنگەن. ونى الدىمەن، «جىبەك جولى» بەكەتىنەن اۋەجايعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. اسحات ءسادۋوۆتىڭ سوزىنشە، اۋەجاي اكىمشىلىگى مەترو بەكەتىن تىكەلەي تەرمينال الدىنداعى تۇراققا ورنالاستىرۋدى ۇسىنعان. كەيىن «كوك» مەترو جەلىسى ساقينا تارىزدەس بولىپ، قالانى اينالا سالىنادى.
- ەكىنشى كەزەڭ - «شىعىس قاقپاسىنداعى» كولىك حابىمەن بايلانىستىراتىن مەترونىڭ «كوك» تارماعى. بۇل حابتا قۇلجا جانە تالعار تراكتىلەرىنەن، بۇقتىرما، ۇلكەن الماتى اينالما جولىنان، الاتاۋ تراسساسىنان كەلەتىن ادامدار كەلىپ، وسى جەردەن اۋىسىپ وتىرادى. ول پوليورتالىقتىڭ نەگىزگى وزەگىنە اينالادى، - دەپ ءتۇسىندىردى اسحات ءسادۋوۆ.
جوبا بويىنشا «جىبەك جولى» بەكەتى مەن اۋەجاي اراسىنداعى مەترو جەلىسىنىڭ ۇزىندىعى 14 ك م بولادى جانە ونىڭ بويىندا 8 بەكەت ورنالاسادى. ال جالپى «كوك» مەترو جەلىسىنىڭ بويىندا 42 بەكەت سالىنباق، ۇزىندىعى - 76,6 ك م.
اسحات ءسادۋوۆ مەترونىڭ ءۇشىنشى «جاسىل» جەلىسى الاتاۋ قالاسىنان كەلەتىن ادامداردى قابىلداپ، سولتۇستىك كولىك تورابىمەن بايلانىساتىنىن اتاپ ءوتتى.
- «جاسىل» جەلىنى سولتۇستىك اينالما جولى («باراحولكا» ) بويىمەن «سايران» ستانتسياسىنا شىعارامىز، - دەدى «الماتى باس جوسپار» باسشىسى.
باس جوسپارعا ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەردە «باراحولكا» بازارىن الاتاۋ قالاسىنا كوشىرۋ قاراستىرىلماعان. ونىڭ ورنىنا قولدانىستاعى ساۋدا ورتالىقتارىن جاڭعىرتۋعا باسىمدىق بەرىلەدى.
جوباعا سايكەس، «جاسىل» جەلىنىڭ بويىندا 17 بەكەت ورنالاسادى جانە ۇزىندىعى 28 ك م- گە جەتەدى. ودان بولەك ءبىر مەترو جەلىسىنەن ەكىنشىسىنە اۋىسىپ وتىراتىن 5 ستانسيا بولادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا اۋەجايعا دەيىن ەكىنشى مەترو جەلىسىن سالۋ ءۇشىن 93 جەر تەلىمى الىناتىنىن جازعانبىز.
سونداي-اق الماتى مەتروسى «باراحولكا» ارقىلى الاتاۋ قالاسىنا دەيىن ۇزارۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى.