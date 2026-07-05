باس مەشىتكە «نۇرسۇلتان مەشىتى» اتاۋى بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى رەسپۋبليكالىق باس مەشىتكە «نۇرسۇلتان مەشىتى» اتاۋى بەرىلگەنىن حابارلادى.
- قۇرمەتتى قاۋىم! وسىعان بايلانىستى جاڭا اتاۋ رەسمي قولدانىسقا ەنگىزىلەدى. رەسپۋبليكالىق باس مەشىت - ەلوردانىڭ عانا ەمەس، بارشا قازاقستان مۇسىلمان جاماعاتىنىڭ ورتاق رۋحاني ورداسى. مەشىت حالىق بىرلىگىن نىعايتۋعا، بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىمدى دارىپتەۋگە، ىزگىلىك پەن مەيىرىمدىلىك قۇندىلىقتارىن ناسيحاتتاۋعا، سونداي-اق يماندىلىق پەن ادامگەرشىلىككە نەگىزدەلگەن يگى باستامالاردى قولداۋعا قىزمەت ەتىپ كەلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءدىني باسقارمانىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا اتاۋمەن رەسپۋبليكالىق باس مەشىت الداعى ۋاقىتتا دا حالقىمىزدىڭ رۋحاني ومىرىنە قىزمەت ەتىپ، قوعامداعى بىرلىك پەن ىنتىماقتى نىعايتۋعا، ءداستۇرلى رۋحاني قۇندىلىقتاردى ساقتاۋعا جانە يگى باستامالاردى دامىتۋعا ۇلەس قوسا بەرەدى.