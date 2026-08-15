باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان ازاماتتار تۇرمەدە قانداي ماماندىقتاردى يگەرە الادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە قازاقستان اباقتىلارىنداعى سوتتالعاندار 48 ماماندىق بويىنشا ءبىلىم الىپ جاتىر.
بۇل جونىندە ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا مالىمدەدى.
- قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەلەرىندە كاسىپتىك جانە تەحنيكالىق ءبىلىم بەرەتىن 35 ۇيىم جۇمىس ىستەيدى. وندا سوتتالعاندار 48 ماماندىق بويىنشا ءبىلىم الىپ جاتىر. ولاردىڭ قاتارىندا: تىگىنشى، اسپاز، تاماقتاندىرۋدى ۇيىمداستىرۋ، كونديتەر- بەزەندىرۋشى، ءپىشۋشى، تىگىن ءوندىرىسى جانە كيىمدى مودەلدەۋ، مودەلەر- ءپىشۋشى، ارلەۋ-قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ شەبەرى، ارا شارۋاشىلىعى جانە جىبەك شارۋاشىلىعى، شاشتاراز ونەرى، ەسەپتەۋ تەحنيكاسى جانە اقپاراتتىق جەلىلەر، سونداي-اق، باسقا دا ماماندىقتار بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ودان بولەك، اتالعان ورىنداردا 34 ماماندىق بويىنشا قىسقا مەرزىمدى، ياعني 1-2 ايلىق كۋرستار ۇيىمداستىرىلادى.
ۆەدومستۆو سوتتالعان ايەلدەر اراسىندا سۇرانىس جوعارى ماماندىقتاردى دا اتاپ ءوتتى. ولار - تىگىنشى، شاشتاراز، ۆيزاجيست، كونديتەر جانە ءپىشۋشى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اتىراۋ تۇرمەسىندە كاسىپكەرلەردىڭ شاعىمىنان كەيىن جالداۋ اقىسى تومەندەتىلگەنىن جازعانبىز.