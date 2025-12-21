باس اۋرۋىن ەلەمەۋ ينسۋلتقا اكەلۋى مۇمكىن - نيەۆرولوگ ەسكەرتەدى
استانا. KAZINFORM - باس اۋرۋىن ەلەۋسىز قالدىرۋعا بولمايدى. سەبەبى، ونىڭ سوڭى ينسۋلتقا ۇلاسۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى نيەۆرولوگ مامان مالىمدەدى.
- باس اۋرۋى 100 پايىز ادامداردىڭ بارىندە كەزدەسەدى. ءبىراق ول جەدەل جانە سوزىلمالى بولىپ ەكىگە بولىنەدى. جەدەل باس اۋرۋىندا ادام مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنگەنى دۇرىس. جەدەل باس اۋرۋى كەزىندە اۋىرسىنۋدى باساتىن ءدارىنى ءىشىپ جاتا بەرەمىن دەگەن بولمايدى. ول ينسۋلتتىڭ نە جەدەل قان-تامىر اۋرۋلارىنىڭ بەلگىسى بولۋى دا مۇمكىن، - دەيدى دينارا ءجۇسىپوۆا.
مامان سوزىلمالى باس اۋرۋلارىنا دا توقتالدى.
- سوزىلمالى باس اۋرۋى بارلىق ادامدا كەزدەسەدى. شارشاعان كەزدە، ءتىپتى كەي ادامداردا تاڭەرتەڭ ۇيقىسىنان ويانعاندا دا باسى اۋىرىپ تۇرادى. جالپى ادام ۇيقىدان تۇرعان كەزدە باس اۋرۋى قالىپتى ەمەس. ويتكەنى ادام تىنىعىپ تۇردى، جۇيكە جۇيەسى تىنىق بولۋى كەرەك. باس اۋىرسا، دەمەك وندا ءبىر پاتولوگيا بار دەگەن ءسوز. سول ءۇشىن مۇنداي جاعدايدا دارىگەرگە كورىنگەن دۇرىس. باس اۋرۋدىڭ تاعى ءبىر ءتۇرى - بۇلشىق ەتپەن بايلانىستى. كومپيۋتەردىڭ الدىندا، كەڭسەدە وتىرىپ كوپ جۇمىس ىستەيتىندەردە باس اۋرۋلارى ءجيى كەزدەسەدى. ولاردىڭ بۇلشىقەتتەرىنىڭ ءبارى قىسىلىپ، باس اۋرۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. ونىڭ ەمى تەك دارىگەرمەن عانا باسىلادى. ويتكەنى ونداي ناۋقاستار 2-3 ايعا دەيىن ۇزاق ەم قابىلداۋى مۇمكىن، - دەيدى سپيكەر.
نيەۆرولوگ باس ساقيناسى ءجيى ۇستايتىن ناۋقاستارعا ەسكەرتۋ جاسادى.
- ودان كەيىن ميگرەن، قازاقشا باس ساقيناسى دەگەن اۋرۋ بار. ادامنىڭ وعان شىداۋى مۇمكىن ەمەس. ول جەردە اۋىرسىنۋدى باساتىن دارىلەر كومەكتەسپەيدى. ناقتى دياگنوز قويۋ ءۇشىن دە ۇزاق مەرزىمدى تەكسەرىستەن ءوتۋ كەرەك. بۇل اۋرۋعا بەي- جاي قاراپ جاتا بەرۋگە بولمايدى. ءۇشىنشى كەزەكتە باس اۋرۋى ومىرتقاعا بايلانىستى دا بولۋى مۇمكىن. وستەوحوندروز، پروترۋزيا، گرىجا بولۋى مۇمكىن. ادامنىڭ جۇيكەسى قاتتى شارشاعان كەزدە باس اۋىرادى، - دەيدى ول.
دينارا ءجۇسىپوۆا باس اۋرۋىنىڭ سالدارى دەپرەسسياعا ۇلاسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- باس اۋرۋىنىڭ تاعى ءبىر جامان قاسيەتى: ەگەر ادامنىڭ باسى 2-3 كۇن اۋىرسا، ول قايتادان باس اۋرۋعا الىپ كەلەدى. ياعني ءوز- وزىنە باس اۋرۋدى قايتالاپ شاقىرا باستايدى. مۇندايدا نيەۆرولوگتار ميعا اسەر ەتەتىن ءدارى بەرىپ، باس اۋرۋدى توقتاتۋعا ارەكەت ەتەمىز. مۇنداي اۋرۋلاردىڭ ارتى ەڭ ءبىرىنشى كەزەكتە سوزىلمالى دەپرەسسياعا الىپ بارۋى مۇمكىن. ەكىنشى كەزەكتە ەموتسيونالدى بۇزىلىسقا دۋشار بولۋى مۇمكىن. ادام اشۋلانشاق بولادى، جۇمىس كەزىندە كونتسەنتراتسياسى بولمايدى، ۇمىتشاق بولا باستايدى جانە جان- جاعىنا پاتولوگيالىق مىنەزى كورىنە باستايدى، - دەيدى مامان.