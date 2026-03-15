بارلىق رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىندە داۋىس بەرۋ اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - بارلىق رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىندە داۋىس بەرۋ اياقتالدى. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحتار ەرمان ءمالىم ەتتى.
- ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بارلىق رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىندە داۋىس بەرۋ اياقتالعانىن حابارلايدى. ۋچاسكەلىك كوميسسيالار داۋىستاردى ساناۋعا كىرىستى. قولدانىستاعى زاڭدار نورمالارىنا سايكەس رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىندە داۋىستاردى ساناۋ ۋاقىتى داۋىستاردى ساناۋ باستالعان ساتتەن باستاپ، ون ەكى ساعاتتان اسپاۋى ءتيىس، - دەدى مۇحتار ەرمان.
ونىڭ دەرەگىنشە، رەسپۋبليكانىڭ 9126850 ازاماتى بيۋللەتەن الدى. ول تىزىمگە ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ 73,24 پايىزىن قۇرادى.
- رەفەرەندۋمنىڭ الدىن الا قورىتىندىلارى ارنايى حابارلاناتىن بولادى. ونىڭ ۋاقىتى قوسىمشا حابارلانادى، - دەدى كوميسسيا ءتوراعاسى.