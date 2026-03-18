ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:30, 18 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    بارلىق مەكتەپتە «ۇلتتىق ويىندار كەرۋەنى» رەسپۋبليكالىق اكسياسى وتەدى

    استانا. قازاقپارات - 20 -ناۋرىز كۇنى ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەبىندە ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي «ۇلتتىق ويىندار كەرۋەنى» اتتى رەسپۋبليكالىق مەكتەپ اكسياسى ۇيىمداستىرىلادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Барлық мектепте «Ұлттық ойындар керуені» республикалық акциясы өтеді
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    ءىس-شاراعا 1- 11- سىنىپ وقۋشىلارى، پەداگوگتەر جانە اتا-انالار قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرى قاتىسادى.

    اكسيا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى مەن ءداستۇرلى ويىنداردى كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا، وقۋشىلاردىڭ دەنە شىنىقتىرۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق جاس ۇرپاقتىڭ بويىندا قازاق حالقىنىڭ مادەني مۇراسى مەن سالت-داستۇرلەرىنە دەگەن قۇرمەتتى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.

    «ۇلتتىق ويىندار كەرۋەنى» ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىندە استانا ۋاقىتىمەن ساعات 10:00- دە باستالادى. بۇل باستاما ۇلتتىق ءداستۇر ساباقتاستىعىن دارىپتەپ، وقۋشىلاردى ورتاق مادەني قۇندىلىقتار توڭىرەگىندە بىرىكتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

    اكسيا اياسىندا مەكتەپتەردە ۇلتتىق ويىندارعا ارنالعان ارنايى الاڭدار ۇيىمداستىرىلىپ، ءىس-شارالار سپورتتىق-ويىن فەستيۆالى فورماتىندا وتەدى. وقۋشىلار اسىق اتۋ، توعىزقۇمالاق، ارقان تارتۋ، لاڭگى سياقتى ۇلتتىق ويىندارعا قاتىسىپ، جاس ەرەكشەلىكتەرىنە بەيىمدەلگەن ويىندار مەن تاقىرىپتىق ەستافەتالاردا باق سىنايدى.

    كوكتەم مەرەكەسىن اتاپ ءوتۋ شارالارى 12-23 -ناۋرىز ارالىعىندا ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەبىندە وتۋدە. ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا تاقىرىپتىق چەللەندجدەر، ەكولوگيالىق اكسيالار، ۇلتتىق ويىندار مەن مادەني-تانىمدىق ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر.

    ايتا كەتەلىك الماتىدا ناۋرىز مەيرامىندا قايدا بارۋعا بولاتىنىن جازعىنا ەدىك.

    Бақытжол Кәкеш
