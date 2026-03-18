بارلىق مەكتەپتە «ۇلتتىق ويىندار كەرۋەنى» رەسپۋبليكالىق اكسياسى وتەدى
استانا. قازاقپارات - 20 -ناۋرىز كۇنى ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەبىندە ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي «ۇلتتىق ويىندار كەرۋەنى» اتتى رەسپۋبليكالىق مەكتەپ اكسياسى ۇيىمداستىرىلادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءىس-شاراعا 1- 11- سىنىپ وقۋشىلارى، پەداگوگتەر جانە اتا-انالار قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرى قاتىسادى.
اكسيا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى مەن ءداستۇرلى ويىنداردى كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا، وقۋشىلاردىڭ دەنە شىنىقتىرۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق جاس ۇرپاقتىڭ بويىندا قازاق حالقىنىڭ مادەني مۇراسى مەن سالت-داستۇرلەرىنە دەگەن قۇرمەتتى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
«ۇلتتىق ويىندار كەرۋەنى» ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىندە استانا ۋاقىتىمەن ساعات 10:00- دە باستالادى. بۇل باستاما ۇلتتىق ءداستۇر ساباقتاستىعىن دارىپتەپ، وقۋشىلاردى ورتاق مادەني قۇندىلىقتار توڭىرەگىندە بىرىكتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
اكسيا اياسىندا مەكتەپتەردە ۇلتتىق ويىندارعا ارنالعان ارنايى الاڭدار ۇيىمداستىرىلىپ، ءىس-شارالار سپورتتىق-ويىن فەستيۆالى فورماتىندا وتەدى. وقۋشىلار اسىق اتۋ، توعىزقۇمالاق، ارقان تارتۋ، لاڭگى سياقتى ۇلتتىق ويىندارعا قاتىسىپ، جاس ەرەكشەلىكتەرىنە بەيىمدەلگەن ويىندار مەن تاقىرىپتىق ەستافەتالاردا باق سىنايدى.
كوكتەم مەرەكەسىن اتاپ ءوتۋ شارالارى 12-23 -ناۋرىز ارالىعىندا ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەبىندە وتۋدە. ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا تاقىرىپتىق چەللەندجدەر، ەكولوگيالىق اكسيالار، ۇلتتىق ويىندار مەن مادەني-تانىمدىق ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر.
