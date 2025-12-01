باقىتتى ادامنىڭ قانداي قاسيەتتەرى بار؟
استانا. قازاقپارات - باقىت - مىنەزدىڭ ەرەكشە سيپاتى. بىرەۋلەر مىنەزىنە ساي ونى ماڭگىلىك كۇتسە، ەكىنشىلەرى ءاردايىم ىزدەۋمەن جۇرەدى. ال ۇشىنشىلەرى قايدا جۇرسە دە، باقىتتىڭ قۇشاعىندا بولادى.
1. ولار قايتا قالپىنا كەلۋ قاسيەتىنە يە
پسيحولوگ مامانداردىڭ ايتۋىنشا، كۇيزەلىس ءسوزىنىڭ انتونيمى باقىت ەمەس، قايتا قالپىنا كەلۋ. باقىتتى ادامداردار سۇرىنگەن ساتتە قايتا تۇرۋدى بىلەدى. بۇل ادامنىڭ ومىرىندە بولاتىن كەلەڭسىز ساتتەرگە قارسى قولدانۋعا بولاتىن قارۋ سەكىلدى. وسىعان بايلانىستى جاپوندىقتاردا «جەتى رەت قۇلاعاندا، سەگىز رەت تۇر» دەگەن ماقال بار.
2. ولار كىشكەنتاي لياززاتتى باعالايدى
ساياباقتا وتىرىپ بالمۇزداق جەگەن كەزدە، مەنىڭ اتىم قوجا فيلمىندەگىدەي كەمپىرقوساقتى كورگەننىڭ وزىندە قۋانادى. باقىتتى ادامدار اسا ماڭىزى جوق ارەكەتتەردى دە باعالايدى.
3. ولار ۋاقىتىنىڭ ءبىر بولىگىن وزگەلەرگە ارنايدى
پوزيتيۆتى ادامدار ۋاقىتىنىڭ ءبىر بولىگىن يگى ىستەر جاساۋعا ارناپ، ونىڭ ايتەۋىر ءبىر جاقسىلىق بولىپ قايتاتىنىنا سەنەدى. ۆولونتەرلىك جۇمىستار، ەشبىر ماقساتسىز قامقورلىق تانىتۋ تەك رۋحاني بايىتىپ قانا قويماي، فيزيكالىق دەنساۋلىقتى دا جاقسارتادى. جانە مۇنداي ادامدار كۇيزەلىسكە سيرەك تاپ بولادى.
4. جەڭىل-جەلپى سوزدەن، تەرەڭ ويمەن ايتىلاتىن اڭگىمەنى ۇناتادى
ارينە، قاراپايىم بىرنەشە سوزبەن الماسقاندا تۇرعان ەش نارسە جوق، الايدا ومىرلىك ماڭىزى بار تاقىرىپتاردى تالداۋ ۇلكەن تاجىريبە سىيلايدى.
5. ولار اقشاسىن وزگەلەرگە قۇرتادى
اقشا باقىتتى ءبىر جاعدايدا عانا ساتىپ الا الادى. ول وزىنە ەمەس، وزگەلەرگە جۇمساعان جاعدايدا عانا.
6. ولار تىڭداي بىلەدى
ءسىز تىڭداپ وتىرعان كەزدە جاڭا ءبىلىمنىڭ قاينار كوزىن اشاسىز. تىڭداۋ ارقىلى ادامداردى سىيلايسىز. ال ولار ءوز كەزەگىندە ءسىزدىڭ بۇل قاسيەتىڭىزدى بارىنشا باعالايدى. تىڭداي ءبىلۋ - قارىم-قاتىناستى جاقسارتاتىن وڭتايلى ءتاسىل.
7. ولار ءاردايىم بايلانىستا بولادى
بايلانىس دەگەندە بىردەن الەۋمەتتىك جەلىلەر تۋرالى ويلاعان بولارسىز. ءبىراق باقىتتى ادامدار دوستارمەن، جۇرەگىنە جاقىن ادامدارمەن بەتپە-بەت جۇزدەسۋدى ءجون كورەدى.
8. ولار ءار نارسەنىڭ تەك جاقسى جاقتارىن عانا بايقايدى
وپتيميستىك قاسيەت دەنساۋلىققا وتە پايدالى. كۇيزەلىس از، ال جۇرەك امان-ساۋ. ءار نارسەنىڭ جاقسى تۇستارىن عانا بايقاۋ ارقىلى مىقتى دەنساۋلىق پەن باقىتقا قول جەتكىزۋگە بولادى.
9. ولار ءوزىن جاقسى ادامدارمەن قورشايدى
قۋانىش جۇقپالى اۋرۋ سەكىلدى. زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا، ءوزىن جاقسى ادامدارمەن قورشاعان ادام، ءاردايىم كۇلىپ، قۋانىپ جۇرەدى ەكەن.
10. ولار كۇلىمسىرەيدى
جابىرقاعان ساتتە ومىردە بولعان قۋانىشتى ساتتەر تۋرالى ويلاپ، جىميىڭىز. ءبىراق مۇنى جاساندىلىق تانىتۋمەن شاتاستىرىپ الماڭىز. ىشىڭىزدەن جامان نارسە ويلاپ، سىرتتاي قۋانۋ ارقىلى وزىڭىزگە تەك جاماندىق جاسايسىز. كۇلكى ميىمىزداعى باقىت سىيلايتىن گارمونداردى ىسكە قوسادى.
11. ولار جاقسى اۋەندى باعالايدى
مۋزىكادا قۋات بار. زەرتتەۋ بارىسىندا ادامدارعا سۋرەتتەگى بەينەلەردىڭ باقىتتى نەمەسە باقىتسىز ەكەنىن تابۋعا تاپسىرما بەرىلگەن ەكەن. كوپ جاعدايدا ولاردىڭ بەرگەن جاۋاپتارى سول ساتتە قوسىلىپ تۇرعان اۋەنمەن بايلانىستى بولعان. بۇل جايلىلىق سىيلايتىن اۋەندەردى كوبىرەك تىڭداۋ كەرەك دەگەن ءسوز.
12. ولار فيزيكالىق جاتتىعۋلارمەن اينالىسادى
فيزيكالىق جاتتىعۋلار ادامعا ەندورفين سىيلايدى. ال ەندورفين ادامدى باقىتتى ەتەدى. كۇندەلىكتى جاتتىعۋلار ميداعى حيميالىق رەاكسيالاردىڭ ارقاسىندا كۇيزەلىس بەلگىلەرىن تومەندەتەدى. مۇنىمەن قاتار جاتتىعۋلار ءتانىمىزدى ءسۇيىپ، ونى بارىنشا كۇتىپ ۇستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
13. ولار جانىنىڭ ساۋ بولعانىن قالايدى
تالاپ، ەڭبەك، تەرەڭ وي، قاناعات، راقىم.. . 2009-جىلى جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا، بولاشاقتا اتقارۋى ءتيىس مىندەتىنىڭ بار ەكەنىن بىلگەن بالالار قاتارلاستارىنا قاراعاندا ءوزىن باقىتتى سەزىنەتىندىگى انىقتالعان ەكەن. سوندىقتان باقىتتى ادامدار ءاربىر ءىسىن ويلانىپ جۇزەگە اسىرادى. وسىلايشا شەگى جوق جارىستان ءبىر ساتكە بولسىن دەمالادى.
ال ءسىز باقىتتى ادامنىڭ بۇدان وزگە قانداي قاسيەتتەرىن بىلەسىز؟
دايىنداعان: قارلىعا بۇيەنباي
Massaget.kz