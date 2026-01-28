باقىت نۇرمۇحانوۆ: جاڭارتىلاتىن كونستيتۋتسيادا پرەزيدەنتتىك باسقارۋ نىسانى ساقتالادى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ اتا زاڭ رەفورماسى مەملەكەتتىك باسقارۋ قۇرىلىمىنا قالاي اسەر ەتەتىنىن ايتتى.
- جيىنتىق جوبانىڭ نوۆەللالارى قازاقستان كونستيتۋتسيالىق ماتەرياسىنىڭ نەگىزىن كەڭىنەن قوزعايدى. ولار اتا زاڭنىڭ كەلبەتىن، ىشكى قۇرىلىمىن تۇبەگەيلى وزگەرتەدى. ينستيتۋتسيونالدىق، قۇرىلىمدىق قايتا تۇرلەندىرۋلەر تۇبەگەيلى مەملەكەتتىك قۇقىقتىق ترانسفورماتسيالار ءۇشىن زور الەۋەت قالايدى. ادام مەن ازاماتتىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن جۇزەگە اسىرۋ جانە قورعاۋ كەپىلدەرى ەلەۋلى تۇردە كۇشەيتىلەدى. پرەزيدەنتتىك باسقارۋ نىسانى ساقتالا وتىرىپ، ءبىرتۇتاس مەملەكەتتىك بيلىكتى ۇيىمداستىرۋ جولدارى وزگەرەدى. ءبىر پالاتالى پارلامەنت مودەلى ەنگىزىلەدى. ازاماتتاردىڭ مەملەكەت ءىسىن باسقارۋعا قاتىسۋ نىساندارى كەڭەيەدى. قۇقىق قورعاۋ تەتىكتەرى قىزمەتىنىڭ كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ، اتا زاڭنىڭ نەگىزىندە قۇقىق ۇستەمدىگىن قامتامسىز ەتۋىنىڭ تيىمدىلىگى ارتادى، - دەدى كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
باقىت نۇرمۇحانوۆتىڭ ايتۋىنشا، كونستيتۋتسياعا ەنگىزىلەتىن جاڭاشىلدىقتار مەملەكەتتىڭ ميسسياسىن، ونىڭ فۋنكتسيالارىن جاڭاشا تۇسىنۋگە، مەملەكەتتىك ورگاندار، قوعامدىق بىرلەستىكتەر مەن ازاماتتاردىڭ قارىم-قاتىناسى قاعيداتتارىن انىق ايقىنداۋعا جول بەرەتىنىن ايتادى.
- ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارىنىڭ مەملەكەتتىك ماڭىزى بار مىندەتتەردى شەشۋ ىسىنە قاتىسۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيەدى. جوبادا نەگىزگى قوعامدىق ساياسي ينستيتۋتتاردىڭ قىزمەتى مەن بولاشاعىنا قاتىستى قازىرگى زامانعى تۇجىرىمدامالىق سيپاتتاعى ۇستانىمدار قاراستىرىلعان. كوميسسيا وتىرىستارىنا شىعارىلعان تۇزەتۋلەر ءوز جيىنتىعىندا كونستيتۋتسيانىڭ وزگەرتىلگەن نورمالارىنىڭ جاڭاشا مازمۇنىن ايقىنداپ قانا قويماي، رەداكتسياسى ساقتالعان ەرەجەلەردىڭ دە قۇقىقتىق ماعىناسىن جاڭالايدى. سوندىقتان كونستيتۋتسيانىڭ جانە وندا كوزدەلگەن ينستيتۋتتاردىڭ تۇبەگەيلى تۇرلەنۋى مەن جاڭالانۋى تۋرالى نىق سەنىممەن ايتۋعا بولادى. سونىمەن قاتار، نەگىزگى زاڭدى رەسمي ءتۇسىندىرۋ مەن قولدانۋ ۇستانىمدارىنىڭ دا ترانسفورماتسيالىق العىشارتتارى جاسالماق، - دەدى ول.