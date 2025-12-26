بانكتىك شوت قاي كەزدە باقىلانادى
قىزىلوردا. قازاقپارات - 1- قاڭتاردا قازاقستاندا جاڭارتىلعان سالىق كودەكسى كۇشىنە ەنەدى. ونداعى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى جەكە تۇلعالاردىڭ بانكتىك شوتتارى بويىنشا جۇرگىزىلەتىن وپەراتسيالارعا قاتىستى.
جاڭا تالاپتىڭ قالاي جۇزەگە اسىرىلاتىنىن قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اسقار ەلەمانوۆ تارقاتىپ ايتىپ بەردى.
- بۇعان دەيىن جەكە تۇلعالاردىڭ شوتتارى بويىنشا تەك اۋدارىمدار سانى ەسكەرىلەتىن. ءۇش اي قاتارىنان 100 جانە ودان دا كوپ ءارتۇرلى تۇلعادان قاراجات تۇسكەن جاعدايدا عانا كاسىپكەرلىكتىڭ تابىس بەلگىلەرى بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلەتىن. ەندى جەكە تۇلعانىڭ كاسىپكەرلىككە ارنالماعان شوتىنا ءۇش اي قاتارىنان ءار ايدا 100 ءتۇرلى ادامنان قاراجات ءتۇسىپ، ونىڭ جالپى سوماسى ەڭ تومەنگى جالاقىنىڭ 12 ەسەلەنگەن مولشەرىنەن اسسا، مۇنداي وپەراتسيالار كاسىپكەرلىك قىزمەتتەن الىنعان تابىس رەتىندە قاراستىرىلادى. ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرى 85 مىڭ تەڭگە ەكەنىن ەسكەرسەك، جالپى سوما 1020 مىڭ تەڭگە شاماسىندا دەگەن ءسوز. ەگەر ازامات ءوز شوتىنا تۇسكەن قاراجاتتىڭ كاسىپكەرلىك قىزمەتكە قاتىسى جوق ەكەنىن دالەلدەي السا، كاسىپكەر رەتىندە تىركەلۋ مىندەتى تۋىندامايدى. ال دالەلدەمەلەر ۇسىنىلماعان جاعدايدا زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس كاسىپكەر رەتىندە تىركەلۋىنە تۋرا كەلەدى، - دەدى ول.
سالىق سالاسىنىڭ وكىلى وسى ورايدا ازاماتتاردى كاسىپكەرلىك قىزمەتكە ارنالعان جەكە شوتتى پايدالانۋعا شاقىردى.