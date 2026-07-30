بالقاش جاعالاۋىنا كولىگىمەن كىرىپ، دەمالۋشىلاردى شوشىتقان جۇرگىزۋشى 10 تاۋلىككە قامالدى
استانا. KAZINFORM - بالقاش كولى جاعالاۋىنداعى دەمالىس اۋماعىنا كىرىپ كەتىپ، جاعاجايدا جاتقان ادامداردىڭ تىنىشتىعىن بۇزىپ، ولاردىڭ ومىرىنە قاۋىپ توندىرگەن جۇرگىزۋشى ۇستالدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
- پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى الماتى وبلىسى جامبىل اۋدانىنداعى بالقاش كولىنىڭ جاعالاۋىندا، ادامدار، سونىڭ ىشىندە كىشكەنتاي بالالار شومىلىپ جۇرگەن كەزدە Mercedes-Benz اۆتوكولىگىمەن ءجۇرىپ، ادامداردىڭ ومىرىنە قاۋىپ توندىرگەن 40 جاستاعى جۇرگىزۋشىنى انىقتادى. ول ءوز ارەكەتىمەن اينالاسىنداعىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قۇقىق بۇزۋشى تاراز قالاسىنىڭ تۇرعىنى نۇرلان يسايەۆ بولىپ شىقتى. سوت شەشىمىمەن ول 10 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماققا الىندى. اۆتوكولىك ارنايى تۇراققا قويىلدى.
پوليتسيا ادامداردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرەتىن كەز كەلگەن ارەكەتكە قاتاڭ توسقاۋىل قويىلىپ، كىنالىلەر زاڭ تالاپتارىنا سايكەس جاۋاپقا تارتىلاتىنىن ەسكەرتەدى.
وسىعان دەيىن سەمەيدە «زاريا» جاعاجايىن بۇلدىرگەن ۆاندالدار جاۋاپقا تارتىلاتىنى تۋرالى جازدىق.