بالايەۆا: ەلدىڭ كوشى-قون ساياساتى تۇبەگەيلى ترانسفورماتسيادان وتەدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا پرەزيدەنت جارلىعىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا كوشى-قون ساياساتىنا ەنگىزىلگەن جاڭا تاسىلدەردى ءتۇسىندىردى.
ۇكىمەت اكىمشىلىك باقىلاۋدان ينۆەستيتسيالار ءۇشىن اشىق ءارى يكەمدى ورتا قالىپتاستىرۋعا جانە جوعارى بىلىكتى كادرلاردى تارتۋعا باعىتتالعان سەرۆيستىك مودەلگە كوشىپ جاتىر.
«التىن ۆيزا» تەتىگى ەنگىزىلۋدە، سونداي- اق تاپشىلىعى بار، جوعارى تەحنولوگيالىق سالالار ءۇشىن بىلىكتىلىكتەردى تانۋ راسىمدەرى جەڭىلدەتىلىپ، «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا بارلىق پروتسەسس تولىق سيفرلاندىرىلىپ جاتىر.