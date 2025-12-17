بالايەۆا كەلەر جىلى م ءا م س جۇيەسىندە نە وزگەرەتىنىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدان باستاپ ساقتاندىرىلعان ازاماتتار مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ (م ءا م س) شەڭبەرىندە جوسپارلى مەديتسينالىق قىزمەتتەردى الا الادى. بۇل جۇيە ازاماتتاردىڭ قارجىلىق تاۋەكەلدەرىن ازايتىپ، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن ساپالى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا ەل بويىنشا 17 ميلليون ادام، ياعني حالىقتىڭ 82 پايىزدان استامى م ءا م س جۇيەسىندە ساقتاندىرىلعان.
- ونىڭ ىشىندە 12 ميلليوننان استام ازامات جەڭىلدىگى بار ساناتقا جاتادى. ال 4,5 ميلليوننان استامى جارنالاردى وزدەرى تولەپ وتىر. ءبىزدىڭ باستى مىندەتىمىز - ساقتاندىرىلعان ازاماتتار سانىن ودان ءارى ارتتىرۋ. وسى ورايدا جۇيەگە ءالى كىرمەگەن تۇرعىنداردى ءمامس مۇمكىندىكتەرىمەن جان- جاقتى تانىسۋعا شاقىرامىن، - دەدى ايدا بالايەۆا.
سونداي-اق مينيستر 2026-جىلدان باستاپ م ءا م س پاكەتىنىڭ ايتارلىقتاي كەڭەيەتىنىن اتاپ ءوتتى. جاڭا جىلدان باستاپ وعان قانت ديابەتى، بالالار تسەرەبرالدى سال اۋرۋى، ريەۆماتيزم جانە وزگە دە بىرقاتار سوزىلمالى اۋرۋلار ەنگىزىلەدى.
- بۇل ساناتتاعى ناۋقاستار دارىگەر كونسۋلتاتسياسىن، قاجەتتى ءدارى-دارمەكتەر مەن ەم-شارالاردى تولىق كولەمدە مىندەتتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ اياسىندا الا الادى. سونىمەن قاتار جۇيە كەڭ تارالعان باسقا دا اۋرۋلاردى ەمدەۋ مەن باقىلاۋدى ءوز موينىنا الادى. ماسەلەن، بۇگىندە 1,5 ميلليون قازاقستاندىق ارتەريالىق گيپەرتەنزيا دياگنوزىمەن ەسەپتە تۇر. جىل سايىن وسى اۋرۋدىڭ اسقىنۋىنان 50 مىڭنان استام ينسۋلت پەن ينفاركت جاعدايى تىركەلەدى، - دەدى مينيستر.
ايدا بالايەۆانىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلدان باستاپ اتالعان ناۋقاستارعا كورسەتىلەتىن بارلىق قاجەتتى مەديتسينالىق قىزمەت مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەدى. بۇدان بولەك، باقىلاۋ دياگنوستيكاسى، ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ، گەمودياليز جانە بۇيرەك ترانسپلانتاتسياسى م ءا م س پاكەتى ارقىلى ساقتاندىرىلعان ازاماتتارعا قوسىمشا شىعىنسىز قولجەتىمدى بولادى.
- الداعى جىلدان باستاپ قانت ديابەتىمەن اۋىراتىن ازاماتتاردىڭ ەمدەلۋى مەن ديسپانسەرلىك باقىلاۋى تولىقتاي مىندەتتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە ەنگىزىلەدى. بارلىق جوسپارلى قابىلداۋ، قاجەتتى زەرتتەۋلەر مەن ءدارى-دارمەكتەر قوسىمشا تولەمسىز كورسەتىلەدى. ەڭ باستى شارت - ناۋقاس مىندەتتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىندە ساقتاندىرىلعان بولۋى كەرەك، - دەپ تۇيىندەدى ايدا بالايەۆا.
بۇعان دەيىن ءمامس بويىنشا جەكە كلينيكالاردا قانداي جاعدايدا قارالۋعا بولاتىنىن جازعانبىز.