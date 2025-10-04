ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:03, 04 - قازان 2025 | GMT +5

    بالانىڭ قاتارلاستارىنان قىسىم كورىپ جۇرگەنىن قالاي بىلۋگە بولادى

    استانا. KAZINFORM - بىلىكتى پسيحولوگ جانار سەيىتماعامبەت بالانىڭ قاتارلاستارىنان قىسىم كورىپ جۇرگەنىن انىقتاۋ جولدارىن ايتىپ بەردى.

    психолог Жанар Сейітмағамбет
    Фото: видеодан алынған үзінді

    - بالالاردىڭ اراسىنداعى بۋللينگ، ياعني قىسىم كورسەتۋ مەن مازاقتاۋ - ۇلكەن الاڭداۋشىلىق تۋدىرادى. ەڭ اۋەلى بالانىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايىن نازار اۋدارۋ كەرەك. اتا-اناسى بالاسىمەن كۇندە سويلەسەتىن بولسا، كۇندەلىكتى ءوزىن قالاي ۇستايتىنىن، قانداي ارەكەتتەر جاسايتىنىن ءبىلۋى كەرەك. ەگەر بالا قاندايدا ءبىر قىسىم كورىپ جۇرگەن بولسا، ونىڭ كوڭىل-كۇيىنەن وزگەرىس بايقالادى. مازاسىزدىق، ۇيقىسىزدىق بەلگىلەرى دە بولادى. سودان كەيىن مەكتەپكە بارمايمىن، باسقا مەكتەپكە اۋىسايىن دەپ قاشقاقتاي باستايدى. نە بولماسا، مەكتەپكە كەتتىم دەپ، باسقا جاقتا جۇرەدى، - دەدى جانار سەيىتماعامبەت «JibekJoly» ارناسىندا.

    پسيحولوگ مامان مۇنداي جاعدايدا بالامەن قالاي سويلەسۋ كەرەكتىگىن، ءارى تىعىرىقتان قالاي شىعۋعا بولاتىنىن ايتتى.

    - ءبىرىنشى كەزەكتە - بالا تاربيەسىنە نازار اۋدارۋ كەرەك. ونىڭ بويىنا سەنىمدىلىك ۇيالاتاتىن سوزدەر ايتىپ، جىگەرلەندىرىپ وتىرۋ كەرەك. جوعارىدا ايتىپ وتكەنىمدەي، بالانى مەكتەپتەن- مەكتەپكە اۋىستىرىپ جۇرە المايسىز عوي. سوندىقتان بالانىڭ ىشكى دامۋىنا كوپ كوڭىل بولگەن ءجون. اتا- انالار كوپ جاعدايدا بالاسىن قورقىتىپ، ۇرسىپ وسىرەدى. بۇنى وتباسىنداعى قىسىم دەۋگە بولادى. ودان كەيىن بالا ۇيدە دە سىرتتا دا اشىلا الماي، جاسقانشاق بولا باستايدى. ءوزىن بارىنەن تومەن سانايدى. بالا اتا- انانىڭ قولداۋىن ۇنەمى سەزىپ تۇرۋى كەرەك، - دەدى پسيحولوگ.

    مامان پىكىرىنشە، ءوزىنىڭ قۇندى ەكەنىن بىلگەن بالا - باسقا بالانىڭ دا قۇندى ەكەنىن بىلەدى.

    بۇعان دەيىن، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى وليمپيادالىق رەزەرۆ مەكتەبىندەگى بۋللينگكە بايلانىستى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى ءبىرقاتار شارا قابىلداعانىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    زۇلقارناي ەرمۇرات ۇلى

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار