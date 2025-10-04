بالانىڭ قاتارلاستارىنان قىسىم كورىپ جۇرگەنىن قالاي بىلۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - بىلىكتى پسيحولوگ جانار سەيىتماعامبەت بالانىڭ قاتارلاستارىنان قىسىم كورىپ جۇرگەنىن انىقتاۋ جولدارىن ايتىپ بەردى.
- بالالاردىڭ اراسىنداعى بۋللينگ، ياعني قىسىم كورسەتۋ مەن مازاقتاۋ - ۇلكەن الاڭداۋشىلىق تۋدىرادى. ەڭ اۋەلى بالانىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايىن نازار اۋدارۋ كەرەك. اتا-اناسى بالاسىمەن كۇندە سويلەسەتىن بولسا، كۇندەلىكتى ءوزىن قالاي ۇستايتىنىن، قانداي ارەكەتتەر جاسايتىنىن ءبىلۋى كەرەك. ەگەر بالا قاندايدا ءبىر قىسىم كورىپ جۇرگەن بولسا، ونىڭ كوڭىل-كۇيىنەن وزگەرىس بايقالادى. مازاسىزدىق، ۇيقىسىزدىق بەلگىلەرى دە بولادى. سودان كەيىن مەكتەپكە بارمايمىن، باسقا مەكتەپكە اۋىسايىن دەپ قاشقاقتاي باستايدى. نە بولماسا، مەكتەپكە كەتتىم دەپ، باسقا جاقتا جۇرەدى، - دەدى جانار سەيىتماعامبەت «JibekJoly» ارناسىندا.
پسيحولوگ مامان مۇنداي جاعدايدا بالامەن قالاي سويلەسۋ كەرەكتىگىن، ءارى تىعىرىقتان قالاي شىعۋعا بولاتىنىن ايتتى.
- ءبىرىنشى كەزەكتە - بالا تاربيەسىنە نازار اۋدارۋ كەرەك. ونىڭ بويىنا سەنىمدىلىك ۇيالاتاتىن سوزدەر ايتىپ، جىگەرلەندىرىپ وتىرۋ كەرەك. جوعارىدا ايتىپ وتكەنىمدەي، بالانى مەكتەپتەن- مەكتەپكە اۋىستىرىپ جۇرە المايسىز عوي. سوندىقتان بالانىڭ ىشكى دامۋىنا كوپ كوڭىل بولگەن ءجون. اتا- انالار كوپ جاعدايدا بالاسىن قورقىتىپ، ۇرسىپ وسىرەدى. بۇنى وتباسىنداعى قىسىم دەۋگە بولادى. ودان كەيىن بالا ۇيدە دە سىرتتا دا اشىلا الماي، جاسقانشاق بولا باستايدى. ءوزىن بارىنەن تومەن سانايدى. بالا اتا- انانىڭ قولداۋىن ۇنەمى سەزىپ تۇرۋى كەرەك، - دەدى پسيحولوگ.
مامان پىكىرىنشە، ءوزىنىڭ قۇندى ەكەنىن بىلگەن بالا - باسقا بالانىڭ دا قۇندى ەكەنىن بىلەدى.
بۇعان دەيىن، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى وليمپيادالىق رەزەرۆ مەكتەبىندەگى بۋللينگكە بايلانىستى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى ءبىرقاتار شارا قابىلداعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
زۇلقارناي ەرمۇرات ۇلى