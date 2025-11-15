بالانىڭ ءتىلى شىقپاسا نە ىستەۋ كەرەك - لوگوپەد كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - بالانىڭ 2-3 جاسقا دەيىن سويلەمەۋى پاتولوگيا ما، الدە قالىپتى جاعداي ما؟ مۇنداي كەزدە اتا-انالار قاي ۋاقىتتا دابىل قاعۋى كەرەك؟ وسى ماسەلەلەر جونىندە ق ر دەفەكتولوگتار مەن لوگوپەدتەر اسسوتسياتسياسىنىڭ ءتورايىمى شولپان نۇراحمەتوۆا Jibek Joly تەلەارناسىندا ايتتى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، سويلەۋ ەكىگە بولىنەدى يمپرەسسيۆتى سويلەۋ (بالانىڭ ءتۇسىنۋ قابىلەتى) جانە ەكسپرەسسيۆتى سويلەۋ (بالانىڭ ءوز ويىن ايتۋى).
- يمپرەسسيۆتى سويلەۋ - بالانىڭ ءسوزدى، ەموتسيانى، داۋىس ينتوناتسياسىن ءتۇسىنۋى. بۇل قابىلەت ءبىر جاسقا دەيىن باستالۋى ءتيىس. ءار اتا- انا بالانىڭ يمپرەسسيۆتى سوزدىك قورىنا ەرەكشە ءمان بەرۋى كەرەك. ويتكەنى يمپرەسسيۆتى سويلەۋ دامىمايىنشا، ەكسپرەسسيۆتى سويلەۋ قالىپتاسپايدى. بالا الدىمەن ءتۇسىنىپ ۇيرەنەدى، سودان كەيىن عانا سويلەي باستايدى. كەي جاعدايلاردا ءبىز وسى فۋندامەنتتى قالىپتاستىرمايمىز. 2-3 جاسقا كەلگەندە بالا سويلەمەي جۇرسە، ءبىرىنشى كەزەكتە ونىڭ ءتۇسىنۋ دەڭگەيىنە نازار اۋدارۋ قاجەت. بالا تانىمى دامىعان كەزدە سويلەۋ اۆتوماتتى تۇردە شىعادى، - دەدى شولپان نۇراحمەتوۆا.
مامان سونىمەن قاتار سويلەۋگە جاۋاپ بەرەتىن ەكى نەگىزگى اپپارات بار ەكەنىن ايتتى. ولار - مي جانە ارتيكۋلياتسيالىق اپپارات (اۋىز قۋىسى).
- ميدان دۇرىس سيگنال كەلمەيىنشە، اۋىزدان ءسوز شىقپايدى. ياعني، سويلەۋدىڭ نەگىزگى رەتتەۋشىسى - ورتالىق جۇيكە جۇيەسى. ەگەر انادا جۇكتىلىك كەزىندە انەميا بولسا، بالادا گيپوكسيا بايقالسا نەمەسە دۇنيەگە كەلگەن كەزىندە ءتۇرلى جاراقاتتار السا، بۇل سويلەۋگە تىكەلەي اسەر ەتەدى. سوندىقتان سەبەپتەردىڭ الدىن الۋ وتە ماڭىزدى، - دەدى مامان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بالانىڭ سويلەۋىنىڭ دامۋى ەنتسەفاليت، مەنينگيت سىندى جۇقپالى اۋرۋلاردان، يممۋنيتەتتى السىرەتەتىن ۇزاقمەرزىمدى اۋرۋلاردىڭ سەبەبىنەن كەشىگۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.
اۆتور
تاستان تويانوۆ