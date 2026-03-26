بالالارمەن ساپارعا شىققاندا نەنى ءبىلۋ قاجەت
استانا. KAZINFORM - بالاڭىزبەن بىرگە كولىكپەن ساپارعا شىعۋدى جوسپارلادىڭىز با؟ ول ءۇشىن ساپارىڭىزدىڭ جايلى ءارى قاۋىپسىز بولۋى ءۇشىن الدىن الا قامدانىڭىز.
قازاۆتوجول جۇرگىزۋشىلەرگە جولعا شىقپاس بۇرىن كولىكتى دايىنداۋ كەرەگىن ەسكەرتتى.
- الدىمەن دوڭگەلەكتەردەگى اۋا قىسىمىن تەكسەرىڭىز. بۇل كولىكتىڭ باسقارىلۋى مەن تۇراقتىلىعىنا اسەر ەتەدى.
- جارىق، تەجەگىش، بۇرىلىس شامدارىنىڭ جۇمىسىن تەكسەرىڭىز. بۇل قاۋىپسىزدىكتىڭ باستى ەلەمەنتتەرىنىڭ ءبىرى.
- تەجەگىش جۇيەسىنىڭ جۇمىسىن جانە اينەك تازالاعىشتى تەكسەرىڭىز. قولايسىز اۋا رايى كەزىندە وتە قاجەت.
- جولدى جاقسى كورۋ ءۇشىن اينا باپتاۋلارىن رەتكە كەلتىرىڭىز.
- بالالارعا ارنالعان اۆتوورىندىقتىڭ دۇرىس ورناتىلعانىن، بالانىڭ قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاققانىنا نازار اۋدارىڭىز.
جاس ەرەكشەلىكتەرىنە قاراي بالالاردى تاسىمالداۋ ەرەجەلەرى:
1 جاسقا دەيىن
نارەستەنى قوزعالىس باعىتىنا قارسى ورناتىلعان اۆتوبەسىكپەن (0+ ساناتى) تاسىمالدايدى. بەسىكتى الدىڭعى ورىندىققا دا، ارتقى ورىندىققا دا قويۋعا بولادى، الدىڭعى ورىندىققا قويعان جاعدايدا قاۋىپسىزدىك كوپشىگىن اجىراتۋ كەرەك.
1 جاستان 7 جاسقا دەيىن
بۇل جاستاعى بالالار بيىكتىگى مەن سالماعىنا سايكەس كەلەتىن بالالارعا ارنالعان ۇستاعىشتا (اۆتوورىندىقتا) بولۋى كەرەك. الدىڭعى جانە ارتقى ورىندىققا دا وتىرعىزۋعا رۇقسات ەتىلەدى، ءبىراق الدىڭعى جاعىنا ورناتىلعان كەزدە قاۋىپسىزدىك كوپشىگىن ءوشىرۋ كەرەك.
7 جاستان 11 جاسقا دەيىن
ەگەر بالانىڭ بويى 150 س م- دەن جوعارى بولسا، ءسىز ستاندارتتى قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن پايدالانا الاسىز. ايتپەسە، تەك اۆتوورىندىق نەمەسە بۋستەردى پايدالانۋ قاجەت. الدىڭعى ورىندىقتا تەك ۇستاعىش قۇرىلعىدا وتىرعىزۋ كەرەك.
12 جاستان باستاپ
شتاتتىق قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن پايدالانىپ كەز كەلگەن جولاۋشىلار ورنىندا تاسىمالداۋعا رۇقسات ەتىلەدى. قوسىمشا قۇرىلعىلار قاجەت ەمەس.
قاتاڭ تىيىم سالىنادى:
- بالالاردى شاناقتا نەمەسە تىركەمەدە تاسىمالداۋ.
- قوزعالىس كەزىندە بالانى قولدا ۇستاپ وتىرۋعا بولمايدى، سەبەبى اپات كەزىندە ونى قولدا ۇستاي المايسىز.
- توقتاعان كەزدە دە 7 جاسقا دەيىنگى بالالاردى كولىكتە قاراۋسىز قالدىرۋ.
- قولايلى ساپارعا ارنالعان پايدالى كەڭەستەر:
- سۋ، جەڭىل تاعامدار جانە جۇرەك اينۋدى باساتىن دارىلەردى وزىڭىزبەن بىرگە الىڭىز.
- ساپاردى جانە ايالدامالاردى الدىن الا جوسپارلاۋدى ۇمىتپاڭىز.
- بالاڭىز ءوزىن جايلى سەزىنۋى ءۇشىن سۇيىكتى ويىنشىقتارىن نەمەسە كىتاپتارىن بىرگە الىڭىز، ءبىراق جۇرگىزۋشىنى الاڭداتپاۋدى قاداعالاڭىز.