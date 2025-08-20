بالالارمەن بولعان جازاتايىم وقيعالار ءۇشىن مۇعالىمدەردى جازالاۋعا جول بەرىلمەيدى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - الماتىدا «ءبىلىم كەلەشەگى: ادال ازامات، كاسىبي مامان» ءداستۇرلى قالالىق پەداگوگتەر كونفەرەنسياسى ءوتتى.
ءىس-شاراعا 2,5 مىڭنان استام پەداگوگ، سونداي-اق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ۇكىمەتتىك ەمەس جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
پلەنارلىق وتىرىس وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆ پەن الماتى قالاسىنىڭ اكىمى دارحان ساتىبالدىنىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى.
مينيستر ءوز سوزىندە مەملەكەت تاراپىنان ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋ، پەداگوگتەردى قولداۋ جانە بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باعىتىندا اۋقىمدى شارالار قابىلدانىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا مۇعالىمدەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ، ولاردى پەداگوگكە سايكەس كەلمەيتىن مىندەتتەردەن بوساتۋ قاجەتتىگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان تاراپىنان زاڭ ورەسكەل بۇزىلعان جاعدايدا پروكۋراتۋرا ورگاندارى ارالاسۋى ءتيىس. سونداي-اق بالالارمەن بولعان جازاتايىم وقيعالار ءۇشىن مۇعالىمدەردى جازالاۋعا جول بەرىلمەيدى، - دەدى مينيستر.
عاني بەيسەمبايەۆ ءوز سوزىندە 2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ جاڭالىقتارىنا دا توقتالدى. اتاپ ايتقاندا، «سيفرلىق ساۋاتتىلىق» جانە «ينفورماتيكا» پاندەرىنە جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى ەنگىزىلە باستايدى. ول ءۇشىن ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە AI قولدانۋدىڭ ەتيكالىق ستاندارتتارى بەكىتىلدى. وقۋشىلار ءۇشىن Day of AI ونلاين كۋرستارى، ال پەداگوگتەر ءۇشىن ارنايى بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ باعدارلامالارى ازىرلەندى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسىنىڭ مەكتەپتەرىن باسقارۋدىڭ جاڭا مودەلى ازىرلەندى. جايلى مەكتەپتەردە جۇمىس ىستەيتىن 3 مىڭنان استام پەداگوگ ءۇش دەڭگەيلى دايىندىقتان ءوتتى. قىركۇيەك ايىنان باستاپ مودەل ءىس جۇزىندە ەنگىزىلە باستايدى، ال ادىستەمەلىك قولداۋدى ى. التىنسارين اتىنداعى ۇلتتىق ءبىلىم اكادەمياسى قامتاماسىز ەتەدى.
ينكليۋزيۆتى جانە ارنايى ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى. 2025-جىلدىڭ قازان ايىندا الماتى قالاسىندا شەتەلدىك ءبىلىم مينيسترلەرى مەن جەتەكشى حالىقارالىق ساراپشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن ينكليۋزيا بويىنشا ءبىرىنشى دۇنيەجۇزىلىك كونگرەسس وتەدى. سونداي-اق، اباي اتىنداعى رەسپۋبليكالىق مەكتەپ-ينتەرناتىن «اباي ۇلتتىق مەكتەبى» رەتىندە ترانسفورماتسيالاۋ جالعاسىپ جاتىر.
كونفەرەنسيا سوڭىندا وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ ۆەدومستۆولىق ناگرادالارى جانە اكىمدىكتىڭ «ۇزدىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى - 2025» ارنايى سىيلىعى تابىستالدى.
جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى اياسىندا وقۋ- اعارتۋ ءمينيسترى الماتىنىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ تەحنيكالىق قىزمەتكەتكەرلەرىنە ناگرادالار تابىس ەتتى. ماراپاتتالعانداردىڭ قاتارىندا: 176-مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ سانتەحنيگى رايىمبەك وتەنيازوۆ، 206-مەكتەپتىڭ ەلەكتريگى باعلان ەسەنبايەۆ، 58-ورتا مەكتەپتىڭ كىشى قىزمەتكەرى نازەركە مانگينا، 121-مەكتەپتىڭ اۋلا سىپىرۋشىسى جانات ساريستانوۆ جانە 110-مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ ەلەكتريگى ابزال قاسىمبەكوۆ بار.
ايتا كەتەلىك وقۋشىلاردى مەكتەپكە دايىنداۋ ءۇشىن اتا-انالارعا شامامەن 20 ميلليارد تەڭگە اۋدارىلدى.